Laura Escanes, muy enamorada: besos y abrazos con Joan Verdú y ¿una indirecta en forma de canción?

Como dicen sus seguidores, Laura Escanes está en su prime. Y es que, después de cortar toda relación con Álvaro de Luna, la influencer ha pegado un glow up que se ha visto tanto en su contenido como en su nueva forma de ver la vida. Y ahora, vuelve a estar enamorada.

Hace unos días conocíamos que Joan Verdú es el culpable de que su corazón vuelva a estar latiendo por amor. Es un conocido esquiador de 29 años que en 2015 fue profesor de Risto Mejide. ¡Qué vueltas da la vida!

Hace apenas unos días, la creadora de contenido compartió su primera foto juntos, aunque sin que se viera su rostro, y ahora las cámaras de Gtres han captado lo muy enamorados que están. Como se muestra en el vídeo, la pareja se abraza, se besa y se despide con ternura entre sonrisas en el aeropuerto.

Laura Escanes y Joan Verdú besándose | Gtres

Un vídeo en el que se puede ver cómo Laura le mira con cariño y le lanza un beso de despedida. Ya no se esconden, y qué bonito es el amor cuando no se oculta. Pero no todo ha quedado ahí.

Laura Escanes y Joan Verdú en el aeropuerto | Gtres

Laura, que últimamente está más activa que nunca en Tiktok, se ha aficionado a cantar todas las canciones de Aitana. Pero la última que ha sacado junto a Myke Towers se ha entendido como una indirecta en toda regla hacia su novio.

Y es que, con una sonrisa, ojos de mucho amor y como título "esta canción ya tiene nombre y apellidos", la influencer mueve los labios al ritmo de la letra. "Tienes algo raro, algo que no he sentido, algo que no es humano. Tú subes mis latidos a un ritmo que no es sano y no tiene sentido cómo nos abrazamos y cómo nos besamos".

Un Tiktok que no ha tardado en llenarse de comentarios en los que, todos aquellos que la siguen desde sus comienzos en las redes, han destacado lo feliz que está y el brillo que desprende. ¿Por qué será…?