Laura Escanes comparte un mensaje hablando del karma después de la última canción de su ex, Álvaro de Luna, cargada de indirectas

Álvaro de Luna lo ha vuelto a hacer. Dicen que los artistas escriben sus canciones basándose en sus sentimientos, sus experiencias y las personas que han pasado por su vida. Y, aunque el cantante solo está continuando con su carrera musical, su último tema Desconocidos, junto a Asan, ha sido interpretado como una declaración de intenciones. Y Laura Escanes ha sido la protagonista una vez más -o no-.

Lo cierto es que desde que se conociera la ruptura de Álvaro y Laura, el cantante ha lanzado dos temas sobre el desamor que han estado cargados de indirectas. En esta última canción que ya acumula más de 92 mil reproducciones en apenas 13 horas, suenan frases como "ya no extraño tu mirada", "nos pasamos de frenada, jodimos las flores del jardín" o "todo lo que vivimos se cayó en el olvido. Dolió, pero ya se me pasó", que no han pasado desapercibidas.

Se podría tratar de una canción cualquiera que trate del amor y la decepción tras una ruptura si no se conociera su relación con Laura Escanes y si, en la última ocasión, ambos no se hubieran tirado indirectas a través de las redes sociales. Y ha vuelto a pasar.

La influencer, tres horas después de que la canción de su ex viera la luz, ha regresado a sus redes -tanto Instagram como Twitter- para compartir la canción Karma de Taylor Swift. ¿Indirecta? En concreto, ha compartido varias frases que sus seguidores han interpretado como la respuesta perfecta, sencilla y elegante al nuevo tema de Álvaro de Luna: "Porque el karma es mi novio, el karma es un dios, el karma es la brisa en mi cabello el fin de semana. El karma es un pensamiento relajante. ¿No te da envidia que para ti no lo sea?".

Laura Escanes comparte un mensaje tras salir la última canción de Álvaro de Luna | Instagram

Pero, todavía hay un vínculo más en común: Taylor Swift. Hace unas semanas, Álvaro actuó en la Gala 11 de Operación Triunfo, un talent show que sigue muy de cerca Laura. Entonces, el cantante dio like a un comentario de uno de sus seguidores: "Álvaro de Luna es nuestra Taylor Swift". Casualidad o no, lo cierto es que todo encaja.

Y, aunque la verdad solo la saben ellos mismos, el cantante no ha querido perder la oportunidad de dejar frases tan significativas en su último tema: "Y yo que pensaba que eras la correcta, no estoy puesto pa ti y pa tus indirectas" / "Con gafas de sol huyendo la prensa, yo sigo a lo mío no estoy pa esa mierda".