Lara Dibildos recuerda a su madre, Laura Valenzuela, en su "difícil" cumpleaños

Lara Dibildos cumplía este sábado 52 años y lo hacía rodeada de todos sus seres queridos. Con el gran recuerdo de su madre, Laura Valenzuela, que nos dejaba hace unos meses, la actriz ha querido celebrar la vida y estar acompañadas por su pareja y sus amigos en un día tan especial para ella.

Su novio, Cándido Conde Pumpido Jr., no dudó en acompañar a Lara en esta fiesta y además, tenía el gesto de posar ante las cámaras que cubrían el cumpleaños, asegurando que lo hacía por su pareja porque si por el fuese, se mantendría alejado del foco mediático: "No me gusta en absoluto pero por complacerle en el día de su cumpleaños, lo que sea".

Rostros conocidos como Antonio Albella, Aless Gibaja, Raquel Rodríguez o Carmen Morales, entre otros, acudieron a esta fiesta.

Minutos más tarde, Lara atendía a los medios y nos aseguraba que recordaba a su madre en este primer cumpleaños sin ella: "Es un cumpleaños un poquito difícil al principio, pero por eso he pensado que con amigos todo va mucho mejor".

Lara Dibildos y su novio Cándido Conde-Pumpido | Europa Press

La actriz organizó una fiesta de cumpleaños para celebrar su día y el de Cándido: "Lo hacemos conjunto Cándido y yo con sus amigos, con los míos, porque él cumple el martes, yo hoy. Era una tontería hacer dos celebraciones tan seguidas, así que, bueno, eso para reír, para bailar y para disfrutar".

Muy enamorada, Lara nos confesaba que está disfrutando de su relación con Cándido tal y como es, sin esperar más: "Yo vivo el día a día y más con todo lo que me ha pasado. Hoy estamos bien. Hoy va todo maravilloso. Y si algún día las cosas no pueden ser, pues no se hunde el mundo", añadiendo: "Lo bueno de tener ya edad que no me preguntáis '¿y el hijo para cuándo?'. De esto ya me he librado. Tengo ganas de estar así como estoy, que estamos muy bien y disfrutando", dijo entre risas.