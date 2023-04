Lara Dibildos confiesa cómo es Pablo Marqués, su ex y actual novio de Jessica Bueno

Lara Dibildos ha reaparecido públicamente este pasado lunes tras el fallecimiento de su madre, Laura Valenzuela, para recoger un premio en su nombre. La Peña Periodística Primera Plana ha reconocido la trayectoria y su trato amable con la prensa durante toda su carrera profesional otorgándole, a título póstumo, el Premio Mandarina en la 51ª edición de los Premios Naranja y Limón.

Lara Dibildos, en los Premios Naranja y Limón | Gtres

Un galardón muy especial que su hija recibió en su nombre muy emocionada, confesando que la inolvidable actriz y presentadora "hubiese sido muy feliz con este premio, más que merecido". Un evento donde Europa Press habló con Lara y sobre cómo lleva la ausencia de su madre cuando se acaba de cumplir un mes de su fallecimiento: "Esto es como una montaña rusa. Te levantas y estás bien, luego ni siquiera he escrito un discurso de agradecimiento porque no podía, me ponía a llorar".

Su refugio en estos durísimos momentos, "trabajar muchísimo que es lo mejor que me puede pasar, además de una necesidad porque no me queda otra". "Lo importante es estar ocupado y ahora me toca volver al teatro y lanzarme en algo nuevo que también es mucha ilusión, mucho trabajo y concentración que ahora mismo es lo que mejor viene. Mi profesión es mi pasión y soy una privilegiada" confiesa.

"La tengo muy presente. Vivíamos juntas, pero hay que tirar para adelante; tengo dos niños, bueno dos chicarrones enormes y hay que tirar para adelante" añade, explicando que aunque por el momento no se plantea escribir las memorias de su madre: "Tengo la cabeza empanada de todo el shock", no es algo que descarta hacer "algún día". "Igual dentro de un tiempo, quién sabe, pero ahora no es el momento" asegura.

Hace unos días tuvo lugar en Madrid el funeral en memoria de Laura Valenzuela y, además de su familia y numerosos amigos, Lara contó con el apoyo del nuevo novio de Jessica Bueno, Pablo Marqués, con el que salió durante varios meses en 2017 y para el que no tiene más que buenas palabras: "Yo tuve una relación con él, no fue larguísima pero acabamos bien y no se sabía pero de vez en cuando nos hemos visto, hemos quedado, hemos hablado para mí fue una muestra de cariño muy grande que viniera".

Jessica Bueno y su novio, Pablo Marqués | Gtres

"Pablo es un encanto, sino no me llevaría tan bien con él. Ya tenemos una edad que nominamos y expulsamos rápidamente. Él es una persona que merece la pena; no funcionó como pareja, pero como amigo sí" confiesa, revelando que aunque no ha hablado con él de su relación con la ex Miss España, "le deseo lo mejor". "Si él está bien y está feliz, se lo merece" añade.

Y del incipiente noviazgo entre el modelo y Jessica Bueno, a los rumores de infidelidad del padre de su hijo Álvaro, Álvaro Muñoz Escassi, a María José Suárez. Algo que ya han negado los protagonistas y a lo que Lara da cero credibilidad: "No me creo nada. Si tú los vieras como los veo yo... es imposible. Álvaro está feliz. Está en una relación estupenda, sana, de amor, de relax, con visiones de futuro y me alegro". "Ahora solo falto yo, a ver si ya me llega" apunta, reconociendo que le encantaría volver a enamorarse.