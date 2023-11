Lara Dibildos reconoce estar atravesando un "momento complicado" después de su ruptura con Cándido Conde-Pumpido

No está siendo una buena época para Lara Dibildos. El pasado mes de octubre, la hija de Laura Valenzuela confirmaba haber roto con Cándido Conde-Pumpido, el hombre que le había devuelto la ilusión, tan solo cuatro meses después de comenzar su romance.

Unos días después -y todavía en medio del vendaval sentimental- la presentadora se enteraba del arresto de su expareja, acusado de una presunta agresión sexual. De momento, la investigación sigue su curso.

Mientras el nombre del hijo del presidente del Tribunal Constitucional sigue acaparando titulares, Lara ha continuado con su vida con total normalidad, apareciendo ante los medios en la presentación de la miniserie La Ley del Mar.

Lara Dibildos | Gtres

Dibildos ha encontrado en el trabajo su mayor refugio en estos momentos tan complicados y, con la Navidad a la vuelta de la esquina, ha confesado a los micrófonos de Europa Press cómo la afronta: "Trabajando. Dentro de un mes, el 16 de diciembre, debuto como sustituta en una función que se llama En Estado de Alarma en Granada. Estoy feliz y emocionada, y después seguiré haciendo teatro".

Eso sí, entre tanto trabajo, también tiene pensado sacar tiempo para sus hijos, a los que echa mucho de menos: "Sobre todo a uno que se me ha quedado allí con novia y todo y ya es difícil. El pequeño sí vendrá y nada, pues a recibirlo y estar con él el máximo tiempo, y luego se volverá a ir. La vida es así".

Pero, ¿cómo está ella después de todo? La hija de Laura Valenzuela ha querido dar visibilidad a los malos momentos que también atraviesan los rostros conocidos, a pesar de intentar mostrar siempre la parte positiva: "Bueno, hay momentos más complicados en la vida como este, pero bueno, para adelante siempre y sobre todo el trabajo es lo mejor para tener la mente ocupada".

En cuanto al tema de Conde-Pumpido ha querido ser discreta: "No es que no quiera hablar del tema, es que no soy yo quien debe hablarlo". Además, ha zanjado su intervención dejando claro que ya no forma parte de su vida: "Él tiene su familia y yo ya no soy quien".