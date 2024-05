Lara Dibildos habla sobre su hijo de 17 años, fruto de su relación con Álvaro Muñoz Escassi: "Está en esa edad"

Un mes después de salir a la luz su historia de amor con Carlos Maturana, y aunque en un primer momento aseguró que eran tan solo amigos, Lara Dibildos ya no oculta que está feliz al lado del modelo granadino. Sin embargo, prefiere vivir su relación en un discreto segundo plano, y tras asistir juntos al concierto de Modestia Aparte hace una semana en esta ocasión se ha dejado ver sola en el estreno de la serie Bardot, basada en la actriz Brigitte Bardot.

"No hace falta tener un hombre al lado para venir bien acompañada" ha explicado con una sonrisa, reconociendo que si hasta ahora le ha "acompañado poco es porque no ha habido ocasión". "Pero todo está bien. Cada día estoy más convencida de que hay que vivir el momento intensamente, el día a día, el hoy y el ahora disfrutarlo. Mañana Dios dirá. Si intentamos ir muy lejos y muy rápido en la vida, hay que pararse y el hoy. El hoy está muy bien" confiesa, revelando que en esta ocasión va a vivir su relación poco a poco y sin plantearse qué pasará en un futuro: "Mañana ya lo pensaré, hoy lo intento disfrutar y estoy en ello" apunta.

Lara Dibildos, en el estreno de una serie | Gtres

De ahí que de momento no se le haya ni pasado por la cabeza dar un paso más e irse a vivir con Carlos: "Son preguntas que no tienen respuesta... Yo no sé, no lo he pensado, no es que tenga ganas de vivir con alguien, para nada" admite. "Después de vivir sola luego es muy difícil vivir con alguien. Tienes ya tu espacio, tus cosas, tus libros, tus series... Lo he pensado alguna vez pero desde hace tiempo no" admite, asegurando que "de momento estoy sola en mi casa con mi perro y eso son cosas que van surgiendo y ya las iré afrontando". "Estoy sola en mi casa, en mi vida no" puntualiza, dejando claro que no convivir con el modelo no quiere decir que su noviazgo no vaya a las mil maravillas.

Lara Dibildos posando ante los medios | Gtres

En verano volverá a casa su hijo pequeño, Álvaro, fruto de su relación con Álvaro Muñoz Escassi, que reside en Estados Unidos y cuya ausencia le costó en un principio: "Sí, pero al final te acostumbras porque ellos están felices, ellos allí están muy bien, el pequeño está deseando venir en verano, ver a sus amigos y espero que a su madre, pero luego se quiere volver. Tiene 17 años y hay que dejar vivir sus sueños". "Está en esa edad de adolescencia que a veces lo quiero matar, pero tenemos muy buena conexión, no me puedo quejar, estamos muy unidos" nos cuenta.

Lara Dibildos y Álvaro Muñoz Escassi | GTRES

A quién no verá será a su hijo Fran, de 23 años, que tuvo con el exjugador de baloncesto Fran Murcia, que también vive en Estados Unidos con su novia, a la que ya conoce, como desvela. "Estoy muy orgullosa porque tanto el mayor como el pequeño están becados por el deporte, se ganan ellos su beca para sus estudios, yo como madre me pongo gorda y ancha" presume.