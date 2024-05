Lara Dibildos define a Carlos Maturana como un "amigo": "Ya otras palabras son muy fuertes"

Semanas después de salir a la luz su relación con el modelo Carlos Maturana, Lara Dibildos y su nueva ilusión han asistido, juntos, pero no revueltos, al concierto privado de Modestia Aparte en el Teatro Kapital de Madrid para celebrar el aniversario de una de sus canciones más icónicas, Cosas de la edad.

Lara Dibildos posa ante los medios | Gtres

Y aunque prefiere no poner etiquetas a su historia de amor, y por el momento se resiste a posar con él ante las cámaras, la hija de Laura Valenzuela ha confirmado por primera vez que está muy feliz y que el granadino es un amigo muy especial con el que está viviendo el presente sin plantearse nada más.

"Yo estoy muy bien ahora, la verdad es que estoy muy bien, muy tranquila, trabajando muchísimo y en general muy bien. Sola no estoy, no. Estoy soltera pero sola, sola, no, feliz, contenta... yo ya he llegado un punto de la vida que vivo el día a día, a ser felices" confiesa.

Lara Dibildos, en un concierto en Madrid | Gtres

Bromeando con que por la cabeza no se le pasa volver a casarse "ni nada de eso" y que lo único en lo que piensa ahora es en que llegue el verano y reencontrarse con sus hijos Fran y Álvaro, que residen en Estados Unidos, Lara define a Carlos como un "amigo". "Es que ya otras palabras son muy fuertes, ya amistad está bien" asegura, reconociendo que aunque entre amigo y novio "hay muchos puntos", ella no quiere "ponerle nombre a nada". "Vivo el día a día y el día a día no me quejo. Está todo en orden" desvela.