Carlos Maturana, cuando le preguntan por su relación con Lara Dibildos: "Mejor no ponerle nombre a las cosas"

Un mes después de la publicación de sus primeras imágenes juntos besándose apasionadamente, Lara Dibildos y Carlos Maturana ya no se esconden. Este miércoles, dando un paso más en su relación, asistiendo juntos, aunque llegaron por separado para intentar despistar a la prensa, al concierto que Modestia Aparte ofreció este miércoles en el Teatro Kapital para celebrar el aniversario de una de sus canciones más icónicas, Cosas de la edad.

Lara Dibildos, en un concierto en Madrid | Gtres

Y si la hija de Laura Valenzuelareconoce que está feliz pero que no quiere poner etiquetas a lo suyo, el modelo granadino piensa exactamente lo mismo que su chica, a la que define (con una sonrisa divertida) como "una amiga".

Carlos Maturana, en un concierto en Madrid | Gtres

"Somos amigos, hemos venido a ver el concierto juntos, somos amigos y nada más. Mejor no ponerle nombre a las cosas, disfrutar el momento... somos amigos y lo pasamos muy bien juntos" ha confesado, confirmando lo especial que es Lara para él.

Carlos Maturana posando para los medios | Gtres

"Qué voy a decir sobre ella, quién no conoce a Lara. Es encantadora, no puedo decir nada nuevo de ella la verdad" ha añadido, resistiéndose a confesar públicamente sus sentimientos por la actriz pero no hay duda de que están felices.