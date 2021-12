Kiko Rivera se sincera entre lágrimas: "Tuve una recaída"

Están siendo momentos muy duros para Kiko Rivera y su familia. Tras sufrir la pérdida de su abuela materna, Doña Ana, también ha tenido que pasar por tensiones y peleas con la familia Pantoja, que le han alejado de su madre, su hermana y su prima.

Aunque Kiko Rivera se ha esforzado por mantener la compostura, en ningún momento ha ocultado que no se encontraba en uno de sus mejores momentos. Su mujer, Irene Rosales volvió hace tan solo unos días al foco mediático para aclarar algunas de las cuestiones de las que tanto se ha hablado, y aseguró que Kiko Rivera no había tenido una recaída. Ahora, el propio Dj lo desmiente en una de sus entrevistas más duras.

Entre lágrimas

Fue en una conversación en el programa presentado por Jesús Calleja cuando Kiko Rivera ya no pudo aguantar más y contó toda la verdad. Entre lágrimas, el Dj habló abiertamente de sus problemas con las drogas: "He sido drogadicto, a día de hoy estoy bien, aunque tengo el demonio en el hombro. Empecé a consumir con 17 o 18 y he llegado a consumir hasta 4 y 5 gramos al día. Mi madre se enteró hace unos 4 años, cuando mi mujer ya no puede más y le llama".

Cuando le preguntaron cuándo fue la última vez que había consumido drogas, Kiko Rivera no pudo retener más las lágrimas y dijo: "Justo cuando pasó esto con mi madre tuve una recaída. Me refugié en la cocaína nuevamente".

Kiko Rivera afirmó que él realmente pone todo de su parte para estar bien, pero que en ocasiones la situación le supera, "al final somos débiles y la droga destroza al débil. Lo peor es pensar en la mañana siguiente, en cómo me siento, el levantarme y que mis hijas vean algo que no pueden ver y menos de su padre".

