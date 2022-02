Hace apenas unas semanas Kiko Rivera hacía uso de las redes para compartir una contundente publicación a través de la que dejaba constancia que su familia tan solo eran su mujer, Irene Rosales, y sus tres hijos.

Unas duras palabras con las que, por tanto, parecía romper toda relación con su madre, Isabel Pantoja, y con su hermana Isa y a las que, días más tarde, se sumaba un Stories de Instagram el cual, de nuevo, parecía ir dirigido a las que en su día significaron todo para él.

''El problema que tienes es que tú consideras guerra cuando yo ya simplemente quiero olvidaros para poder ser feliz. No insistas, no quieras llamar la atención. Es mejor que te calles, me olvides y vivas tu vida. Te lo pido por favor y lo digo públicamente para que todo el mundo conozca mi postura. A ver si puede ser posible'', escribía el DJ en referencia a unas declaraciones que días antes su hermana había concedido y con las que una vez más quebraba cualquier vínculo existente.

Ahora, el primogénito de la tonadillera ha concedido una entrevista en exclusiva a 'Lecturas' donde se ha sincerado como nunca antes y ha narrado el que probablemente haya sido el episodio más complicado de su vida.

''Mi hermana solo me ha llamado cuando ha tenido algún problema'', asegura el cantante a la mencionada revista, sintiéndose profundamente decepcionado con la televisiva: ''No la considero mi hermana. Me da igual lo que le pase. ¡No quiero saber nada de ti''.

Además, ha recordado el terrible trance que hace años vivió con su hermana cuando esta intentó autolesionarse y Kiko le salvó: ''Le pegué una vez, cuando quiso cortarse las venas''.

Sobre la relación con la folclórica, afirma que: ''Con mi madre también he vivido cosas así. Me decía: 'No aguanto más. Me voy a quitar la vida'. Repetía esa cantinela''.

Seguro que te interesa...

Kiko Rivera comete cuatro infracciones de tráfico que podrían costarle seis puntos del carnet y una multa de mil euros