Kiko Rivera rompe la relación con su hermana y con su madre con un duro mensaje: "Quiero olvidaros para ser feliz"

Hace apenas unos días, Kiko Rivera declaraba a través una publicación en sus redes sociales que su relación tanto con su madre, como con su hermana, 'estaba muerta'. Lo hacía colgando una fotografía de su mujer, Irene Rosales, y escribiendo: "Tú, tú, tú y mil millones de veces tú Irene Rosales. A ver si se entera ya la señorita y deja de dar por culo. Que nos dejen vivir tranquilos. Entérate ya que mi familia son mi mujer y mis hijos. ¡Ahí acaba!".

Todo esto sucedió, justo antes de que la hermana de Kiko, Isa Pantoja, recriminara a su hermano, que estos roces que estaban teniendo, eran entre ellos y de nadie más, dando ha entender que no quería que metiera a más personas en esta disputa. Además, aprovechaba para pedir respeto: "Vamos a respetarnos todos".

Tras la publicación del texto y la instantánea en redes, Rivera estallaba de nuevo ayer, y publicaba a través de sus historias de Instagram un texto con un fondo negro, que parece ir dirigido a su hermana y a su madre, en el que dice: "El problema que tienes es que tú consideras guerra cuando yo ya simplemente quiero olvidaros para poder ser feliz".

"No insistas, no quieras llamar la atención. Es mejor que te calles, me olvides y vivas tu vida. Te lo pido por favor y lo digo públicamente para que todo el mundo conozca mi postura. A ver si puede ser posible", le pedía a su hermana públicamente, y rompía por completo cualquier vínculo que tenía tanto con su hermana, como con su madre.

Por el momento Isa no ha contestado a todos estos mensajes que su hermano le ha ido dejando, de manera que, solo le queda aceptarlo y seguir con su vida dejando de lado que tiene un hermano que, de hecho, siempre había considerado un referente para ella.

