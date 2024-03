Alejandra Rubio, "en shock" tras publicarse que ha sido vista comprando test de embarazo: "No sé cómo reaccionar"

Según publicaba Informalia publicaba en exclusiva, Alejandra Rubio habría sido vista comprando tests de embarazo. Según la web, la nieta de María Teresa Campos habría visitado una farmacia del centro de Madrid horas antes y, con rostro de preocupación, habría adquirido 3 test de embarazo.

Una información que no ha tardado en desatar las especulaciones acerca de una futura paternidad de Alejandra y Carlo Costanzia un mes después de salir a la luz su relación y cuando por fin, después de varias semanas sobrepasados por la presión mediática, estaban comenzando a disfrutar de su historia de amor con tranquilidad.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en Madrid | Europa Press

Sin embargo, Europa Press afirma que la hija de Terelu NO está embarazada porque así lo ha desmentido la propia Alejandra alucinada, sin dar crédito a que se haya publicado una noticia que, como ha dejado claro, es completamente falsa a pesar de que con el actor todo va "genial".

La colaboradora de televisión llegaba a última hora de la noche a su casa después de cenar con su madre, que después de 4 días ingresada por una neumonía en la Fundación Jiménez Díaz recibía el alta hospitalaria este martes a mediodía, y su reacción no ha podido ser más genuina cuando le hemos preguntado por los rumores de embarazo tras ser vista comprando varios test en una farmacia: "¿De qué me estás hablando? ¿Pero me estás diciendo en serio? Bueno, si os creéis todo lo que os cuentan, yo ya es que lo... ¿Pero esto es en serio? ¿Estamos de broma o...?" Oye, de verdad, o sea, yo ya no puedo más. Es que tienes que... Es que estoy flipando" ha exclamado sin dar crédito a que se especule con su futura maternidad.

Alejandra Rubio haciendo declaraciones a Europa Press | Europa Press

"Pero es que no estoy entendiendo nada. O sea, que no. Pero que, de todas formas, ¿Esto es legal? O sea, ¿es legal publicar cosas falsas encima de este tipo? Es que no entiendo. Venía tan tranquila, acabo de estar con mi madre en su casa y estoy en shock ahora mismo, no sé como reaccionar" ha reconocido impactada, asegurando entre risas que a este paso la prensa "me vais a dejar loca de la cabeza. De verdad que yo alucino".

Respecto a cómo se encuentra Terelu tras abandonar el hospital, Alejandra nos ha contado que "se está recuperando y está bien", evitando entrar en detalles sobre el hecho de que durante su ingreso haya estado en la misma habitación en la que estuvo su abuela antes de fallecer: "Sí, bueno. Que diga ella lo que tenga que decir. Ya sabéis que yo no hablo de cosas íntimas y eso no contéis conmigo" ha expresado.