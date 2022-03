José Lucena le declara su amor a Clara Lago con una romántica felicitación de cumpleaños

En pocas semanas se cumplirá un año desde que salieran a la luz las reveladoras imágenes que nos desvelaban que Clara Lago había encontrado de nuevo el amor tras su ruptura con Dani Rovira en mayo de 2019.

Unas fotografías en las que la actriz era pillada besándose con José Lucena: un actor, músico y empresario de la hostelería nacido en Córdoba que, según se pudo saber, mantuvo en un pasado una relación con Andrea Molina, la hija de Lydia Bosch.

Poco tiempo después de conocer que su corazón volvía a latir con fuerza, la intérprete concedió una entrevista para la revista '¡HOLA!' donde confesó sentirse ''muy feliz'' y ''muy privilegiada'', algo que se vio reflejado en sus primeras Navidades juntos pese a la discreción con la que ambos han tratado de llevar su noviazgo.

Ha sido ahora en el que probablemente haya sido el segundo cumpleaños de Clara que hayan celebrado como pareja, cuando nuevamente hemos podido ver el dulce momento por el que atraviesan.

Y es que, este fin de semana la protagonista de 'Ocho apellidos vascos' ha soplado las 32 velas de sus dos tartas con las que tanto su grupo de amigos como su novio quisieron sorprenderla acompañando el emocionante momento del mítico 'Cumpleaños feliz'.

''Happy birthday to me. Ayer precelebramos mis 32 primaveras, y no pude sentirme más afortunada. Gracias a los que estuvisteis y a los que no. Gracias a todas las personas que hoy me habéis escrito, pensado y deseado cosas bonitas. En estos tiempos convulsos es doblemente necesario y emocionante verse rodeada de tanto amor. GRACIAS'', escribía agradecida Lago en un vídeo donde aparecen todos en una terraza disfrutando de la celebración de la cumpleañera.

Un clip que nos deja constancia del amor y la complicidad de los tortolitos que también se ve plasmado en las grabaciones que José no ha dudado en compartir en un día tan especial para su chica.

''Qué gusto compartir tanto y tanto contigo. Feliz cumpleaños, mi amor'', inmortalizaba el músico en sus Instagram Stories junto a un vídeo en el que aparece la de Torrelodones soplando nuevamente las velas.

José Lucena felicita a Clara Lago por su cumpleaños | Instagram

Seguro que te interesa...

La verdadera relación entre Dani Rovira y Clara Lago pese a lo que muchos creen