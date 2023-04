Jordi Cruz y su novia, Rebecca Lima, anuncian que van a ser padres: "El regalo más grande"

Jordi Cruz y Rebecca Lima mantienen una relación desde hace más de cuatro años y, a pesar de que la discreción ha marcado la hoja de ruta de su noviazgo, la pareja no ha escondido su amor en ciertas ocasiones, sobre todo, a través de las redes sociales de ella. De este modo, la modelo ha compartido con sus sus seguidores que ambos esperan su primer hijo juntos.

Sin duda, un punto de inflexión para la vida de ambos, después de que el chef y la diseñadora estén en un momento inmejorable profesionalmente.

Rebecca anunció su embarazo mediante unas fotos en blanco y negro donde ya es evidente su prominente tripita, junto al texto: "El regalo más grande". A la publicación no se han podido resistir a comentar algunos rostros conocidos y amigos de la pareja como Ona Carnonell, Quique Dacosta o Cristina Pedroche, quien también está esperando a su bebé.

De esta forma, ahora la pareja comienza una nueva etapa en la que su prioridad será criar a su hijo, cumpliendo un sueño que deseaban desde hacía años, tal y como confesó la brasileña a la revista ¡Hola! siempre que pudiera compaginarlo con su trabajo.

Rebecca es arquitecta y urbanista aunque ahora se dedica al mundo de la moda, siendo co-fundadora y directora de diseño de la firma Intibrand.

Sobre cómo se conocieron, a finales de 2018, la diseñadora contó a ¡Hola! que fue gracias a una amiga en común: "Yo ni sabía quién era él y no le di mucha importancia. Primero, porque estaba muy lejos. Después, ¡me imaginaba un señor gordito! Cuando me escribió por WhatsApp, vi que no era como yo imaginaba".

Y eso que la relación de Jordi Cruz y Rebecca Lima no siempre fue fácil, ya que al principio de la relación, la distancia fue un escollo que tuvieron que superar, pues ella aún vivía en Brasil antes de mudarse a España: "Convivir juntos es la verdadera prueba de fuego, porque así se puede conocer al otro de verdad, en los días buenos y en los malos. Una de las pocas cosas buenas que nos ha dado este confinamiento ha sido darnos cuenta de que tenemos una relación muy sana y bonita que puede dar grandes frutos en el futuro".