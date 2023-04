Las fotos que ha publicado Cristina Pedroche para aquellos a los que les "empacha" su tripita de embarazada

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz ya han regresado de su viaje a Miami. Unos días donde los espectaculares paisajes, los entrenamientos y, por supuesto, las delicias culinarias con las que deleitar sus paladares no han faltado en lo que se ha convertido en una idílica Babymoon.

Ahora, tras poner punto y final a su última escapada larga antes de darle la bienvenida a su primera hija, ambos han retomado sus compromisos profesionales. Este miércoles, la presentadora regresaba al plató de 'Zapeando' enfundada en un vestido rosa y blanco de Capriche que le realzaba el bonito bronceado veraniego del que presume tras sus vacaciones.

La joven quiso dejar prueba de ello en su muro en redes inmortalizando cinco fotografías luciendo el favorecedor look primaveral y los altos tacones en los que se subió a su vuelta. Una publicación protagonizada por una imagen suya en la que aparece de espaldas y que acompañó de un pie de foto junto al que bromeó con el porqué de esta decisión.

"Pongo esta la primera para que no digáis que os empacha mi tripa", escribía la colaboradora junto a varios emoticonos de risa. Y es que, si hay algo de lo que ha presumido orgullosa a lo largo del viaje es de su barriguita, tal y como demostraba recientemente con un selfie en bikini a sus más de 26 semanas de embarazo.

Una escapada donde también quiso hacernos partícipes de las pataditas de su bebé a las que definió como "la mejor sensación del mundo": "No sabía que se podía sentir tanto amor. Adoro tener conversaciones con mi hija y tocarme todo el rato la tripa. Llevo más de 26 semanas rellena de amor y me siento siempre acompañada. Como me dijo mi ginecóloga: es tu tesoro y tú eres su cofre", explicó junto al entrañable vídeo.