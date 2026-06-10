Jon Kortajarena revela la sorprendente cláusula que incluye en todos sus contratos relacionada con su pelo

Jon Kortajarena durante la entrevista, Pablo Motos ha sacado a la luz una de las cláusulas más peculiares que el actor incluye en sus contratos. Una condición que tiene que ver con una de sus señas de identidad más reconocibles: su pelo.

"Sí, es verdad", ha reconocido Jon cuando el presentador le ha preguntado si era cierto que solo una persona podía cortarle el pelo. Y esa persona no es un estilista profesional ni un peluquero de confianza, sino su propia madre.

El actor ha explicado que, después de años trabajando en la industria de la moda y pasando por las manos de profesionales de todo el mundo, llegó a una conclusión bastante peculiar: "Al final me di cuenta de que la que mejor lo hace es mi madre".

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Tanto es así que la condición ha terminado convirtiéndose en una cláusula habitual en sus compromisos profesionales: "Si estoy en Canadá y tienen que cortar, o voy yo o ella viene".

Pero detrás de esta curiosa exigencia no solo hay una cuestión estética. Jon ha explicado que esta tradición también le ha servido para mantener una conexión muy especial con su madre a lo largo de los años, especialmente durante la etapa en la que viajaba constantemente por trabajo.

Jon Kortajarena, en el desfile de Tom Ford en 2026 | Gtres

"Era una manera de mantener el contacto y tener nuestro momento de intimidad", ha reconocido el modelo, que ha asegurado que aquellos pequeños momentos terminaron convirtiéndose en una costumbre que no podía dejar atrás.

Además de esta confesión, el actor también ha revelado algunas de las normas que sigue de manera estricta en su trabajo. Entre ellas, nunca acudir a un rodaje sin saberse perfectamente el texto y no trabajar jamás con resaca, una decisión que tomó después de vivir una mala experiencia durante una sesión fotográfica en Nueva York hace años.