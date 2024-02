Joana Sanz sale corriendo al ser preguntada por la carta de Dani Alves que filtró por error

Joana Sanz vuelve a estar en el ojo del huracán después de filtrar por error la carta que Dani Alves le mandó desde la cárcel y con la que le habría sorprendido en San Valentín. Aunque su intención era compartirla en los mejores amigos de Instagram, la hizo pública y algunos medios de comunicación se hicieron eco de ella.

Una misiva que llega después de que la modelo se sentase en el banquillo a declarar por el presunto delito de agresión sexual por el que está acusado el futbolista. El juicio ha quedado visto para sentencia y se espera que en pocos días se conozca la sentencia de Alves, que lleva un año en prisión provisional y para el que la Fiscalía solicita una pena de 9 años de cárcel.

Joana Sanz sale de la mano de su exsuegra, Lucía Alves, del juzgado | Gtres

Y, siendo consciente de cómo ha cambiado su vida en este tiempo, ha querido dedicarle una carta a su exmujer, en la que subraya que aunque no puede dedicar su tiempo "a lo que fue", sí que puede transformar su energía "en lo que es y lo que no es". Además, deja claro que no se equivocó de mujer al conocer a la modelo, y que sabe que siempre será ella: "Lo que soñaba y lo que sigo soñando, todos los caminos quiero hacerlos contigo".

Una declaración de amor que Joana borraba segundos después de haberla filtrado en sus historias de Instagram y sobre la que se pronunció hace unas horas: "Publiqué por error para todo el mundo algo que era para mejores amigos". Ahora, la modelo parece no tener nada que decir ante las cámaras, guardando silencio al ser preguntada por los micrófonos de Europa Press e, incluso, llegando a salir corriendo.

Joana Sanz filtra por error una carta de Dani Alves | Instagram

Muy seria e intentando pasar desapercibida, la canaria no ha querido contestar en qué punto se encuentra su relación con Dani Alves, y al huir corriendo de la prensa, ha perdido por el camino su teléfono. Al recogerlo, visiblemente enfadada, ha dejado claro que no atraviesa un buen momento y que estar tan cerca del foco mediático no es plato de buen gusto para ella.