Joana Sanz anuncia que está embarazada tres días después de la absolución de Dani Alves

El pasado 28 de marzo, Dani Alves fue absuelto por el delito de agresión sexual por el que estaba cumpliendo condena. Todo el mundo esperaba una reacción por parte de su mujer, Joana Sanz, y llegó en forma de comunicado. Lo que nadie se esperaba es que tres días días después, la modelo soltara la bomba: ¡está embarazada!

Han pasado dos años de este episodio en la discoteca Sutton de Barcelona que ocupó todas las páginas de la prensa nacional. Y, aunque en estos días el tema de debate en redes sociales ha sido la libertad del futbolista, ahora, el embarazo de su mujer lo ha eclipsado.

Ha sido ella misma la que ha compartido un vídeo en blanco y negro en su cuenta de Instagram con una primera secuencia en la que sale pinchándose la tripa, una segunda en la que el test de embarazo da positivo y una última en la que sale haciéndose una ecografía y se escucha el corazón del bebé.

Y, aunque no quería compartir su embarazo "hasta que fuera más que evidente", finalmente ha decidido hacerlo "por las que están en la lucha". Pues, como ha explicado en el post, ha tenido que lidiar con la presión social de ser madre: "Nunca tuve instinto maternal, ese deseo de tener hijos o de que me guste cargar el bebé de alguien".

Sin embargo, fueron pasando los años y sus amigas fueron construyendo su propia familia y sus redes sociales se llenaron de bebés. Subrayando el desconocimiento que hay sobre la edad reproductiva de la mujer, ha querido hacer hincapié en la difícil que puede llegar a ser el proceso de quedarse embarazada, contando en primera persona su experiencia.

Han pasado ya cinco años desde que se planteó ser mamá "con mucho miedo". Joana Sanz ahora tiene 32 años, pero fue con 27 cuando empezó el proceso y se encontró con muchos problemas: "Dos FIV, tres pérdidas y de últimas una operación de trompas sumado a la aparición de endometriosis".

Aunque no encontraban el por qué, no lograba quedarse embarazada: "Estoy acostumbrada a que con esfuerzo, trabajo duro y perseverancia consigo lo que me proponga, pero esto no va así". Un proceso de "frustración"al que se sumó la incómoda pregunta de la gente: "¿Para cuándo el bebé?".

Hace tiempo, cuando el caso de Dani Alves seguía muy presente en la sociedad, Joana Sanz compartió un vídeo recordando a su madre -a la que perdió hace dos años- en el que le regalaba una caja llena de cositas de bebé para anunciarle su embarazo. Bebé que finalmente perdió.

Ahora, de nuevo recordando a su madre, ha compartido la noticia: "No tengo padres ni hermanos, la sensación de orfandad y vacío me ha acompañado hasta el día que escuché el corazón de mi bebé por primera vez".

No ha querido dar más detalles, pero ha confirmado (sembrando la duda de si es niña o niño) que se trata de su último embrión congelado: "Mi última esperanza de tener esa razón por la que ser fuerte en la vida".

Después de "tanta tormenta", ha encontrado la felicidad, subrayando que fue su madre la que se la envió: "Para que nunca más me sienta sola, para que le eche ganas a la vida y tenga este arcoíris lleno de amor".

Joana Sanz y Dani Alves | Gtres

Aunque en un principio no quería compartir la noticia, finalmente ha decidido hacerlo para transmitir un mensaje de esperanza, dar visibilidad a los problemas que pueden encontrarse las mujeres durante el proceso y como una denuncia pública a la presión social que existe.

"Aún no me lo creo y me despierto en la madrugada con el miedo de ver las sábanas llenas de sangre o cierro los ojos en las ecografías hasta que escucho que todo está perfecto. Todo llega, no desistas", ha sentenciado.

Una noticia que llega en medio del revuelo mediático tras la absolución de Dani Alves y que ha recibido una oleada de reacciones a los pocos minutos de compartirla.