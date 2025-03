El contundente mensaje de Joana Sanz tras la absolución de Dani Alves: "Como si la que estuviera en el banquillo de acusados fuera yo"

Este viernes ha saltado la noticia de la absolución de Dani Alves por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del delito de agresión sexual por el que en 2024 fue condenado a cuatro años y medio de cárcel.

El exfutbolista fue sentenciado por violar a una joven de 23 años en los servicios de un reservado de una discoteca famosa de Barcelona en diciembre de 2022.

El tribunal ha anulado dicha sentencia al considerar que no hay pruebas suficientes para "superar los estándares que exige la presunción de inocencia" mientras señala una falta de fiabilidad en el testimonio de la denunciante.

Dani Alves | Europa Press

Tras ello, el entorno del deportista brasileño lleva celebrando la revocación en su casa de Esplugues de Llobregat y Alves ha recibido en las últimas horas a numerosos seres queridos en su domicilio. De hecho, numerosos medios ponían en duda si Joana Sanz seguía apoyándole como el primer día.

Así, durante la jornada del sábado 29 de marzo, la modelo ha roto su silencio en redes sociales de la manera más contundente.

Primero publicaba una Historia de Instagram tomando el sol en la piscina junto a una amiga. "Niñas Day. Dejen el invento", decía en alusión a los rumores de si estaba con su pareja.

Historia de Instagram de Joana Sanz | Instagram @joanasanz

Más tarde, ampliaba la información con un escrito: "Me señalaron, me insultaron, me amenazaron y me persiguieron durante dos años. Como si la que estuviera en el banquillo de los acusados fuera yo. A pesar de tanto daño mediático/público sigo en pie, sin faltarme trabajo como tantos deseaban que sucediera, fiel a mis creencias y defendiendo lo que pienso sin ser intoxicada por los demás".

"Les invito a que dejen de descargar su odio en personas que no conocen de nada, que se vayan a tener que morder la lengua que a veces envenena. Feliz vida", explicó la modelo, que no es la primera vez que estalla públicamente tras su polémica reconciliación con Dani Alves.

Historia de Instagram de Joana Sanz | Instagram @joanasanz

Cabe recordar que la sentencia del TSJC no es firme y, por lo tanto, se puede recurrir, algo que la defensa de la denunciante tienen intención de hacer. Además, Alves también podría pedir una indemnización.