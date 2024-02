Joana Sanz rompe su silencio tras la condena de su marido, Dani Alves, a 4 años de prisión: "La cosa es criticar"

La sentencia a Dani Alves ha ocupado titulares de medio mundo. La Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado al futbolista a cuatro años y medio de prisión por violar a una joven de 23 años en 2022 en la discoteca Sutton de Barcelona.

Tan pronto como se conoció la decisión del tribunal, la abogada de la víctima anunció que recurrirá, puesto que podría ahorrarse dos años de cárcel por la ley del Sí es sí.

Mientras los equipos legales de ambas partes continúan trabajando en un caso que sigue trayendo cola a pesar de la condena, la mujer del deportista brasileño, Joana Sanz, ha roto su silencio en redes sociales

La modelo canaria ha sido muy crítica, en dos stories de Instagram, con los medios de comunicación que han cubierto el proceso judicial, a los que no pretendía "darles más bombo". Y es que, siempre ja mostrado todo su apoyo por el ex defensa del Fútbol Club Barcelona, como pudimos ver a lo largo de su juicio junto a su madre.

El exfutbolista Dani Alves durante un juicio en la Audiencia de Barcelona, a 5 de febrero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). | Europa Press

"Tan feministas para una cosas y para otras...", ha puesto en duda Joana, asegurando que le han llamado "frívola" o "niñata". "¿Por qué? ¿Porque estoy trabajando? Pero luego si no trabajo es que me están pagando las cuentas y barbaridades peores que he escuchado por ahí".

"La cosa es criticar. Lo que yo publico en redes sociales no es lo que hago 24/7. No siempre tienen por qué ser cómo yo me sienta o cómo me deje de sentir. Cuando yo me abro y quiero expresar mis sentimientos, lo hago y cuando no, no tengo por qué", confesó.

"Lo saben mis amigos y lo saben en mi entorno, que son al final los que conviven conmigo", expresó Sanz mientras pedía a sus fans que dejaran de "guiarse por titulares malintencionados que no van a ningún lado".

"La nevera no se llena sola", ha sentenciado.

Joana Sanz en sus stories de Instagram | Instagram/@joanasanz

No es la primera vez que la modelo acude a las redes sociales para pronunciarse por la cobertura mediática del caso. Tras prestar declaración hace unas semanas, Joana señaló que no había libertad de expresión en España.

"Todos seguís el patrón de lo políticamente correcto por miedo de decir lo que realmente pensáis y que se os tiren encima. Añadiría un par de cositas más, pero no me vale la pena el desgaste", aseveraba.