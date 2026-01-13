Jessica Bueno cuenta lo que realmente pasó con Kiko Rivera en los Army Awards: "Ni siquiera me escuchó"

Jessica Bueno y Kiko Rivera se reencontraban públicamente hace unos días en los Army Awards pero no fue como se esperaba generando una serie de rumores respecto a su actual relación. Todo ocurrió en el photocall cuando la exmodelo estaba hablando con la prensa y el Dj pasó por detrás ignorando a todo el mundo para evitar que le preguntasen por su vida.

Kiko Rivera en un evento | Europa Press

Pero lo que realmente llamó la atención fue que Kiko decidiese pasar de largo incluso cuando Jessica, madre de su hijo de 13 años, le reclamaba. A raíz de esto se empezó a rumorear que Kiko lo había hecho para no molestar a su novia Lola y que quizás ya no tenía buena relación con la exmodelo a pesar de que siempre han presumido de ello, algo que ahora era ella la que se encargaba de desmentir.

Los micrófonos de Europa Press la preguntaban por su relación con el padre de su hijo y si era verdad que el Dj había pasado de ella aposta en los Army Awards. "Ni siquiera me escuchó. Yo en ese momento lo vi y lo que quería era decirle que nuestro hijo lo estaba esperando ahí detrás", explica.

Jessica Bueno contestanto a la prensa | Europa Press

"En ese momento como conseguí verlo dije, 'esta es la mía', pero sin darme cuenta que yo encima estaba atendiendo a vuestras cámaras. Pero hay buena relación, lo estuve saludando ahí, ya está. Mi hijo ya se fue con él, luego mi hijo volvió conmigo. Vamos, que pasó la gala estando con los dos", termina zanjando el tema.

Por su parte ni Kiko Rivera ni Lola, su novia, se han pronunciado al respecto aunque Jessica ya dejaba claro que todo había sido un malentendido y que la relación con el padre de su hijo sigue siendo igual de buena que siempre.