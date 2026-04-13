Jessica Bueno celebra la primera comunión de su hijo mediano, fruto de su exmatrimonio con Jota Peleteiro

Este fin de semana, Jessica Bueno ha organizado una gran celebración con motivo de la primera comunión de su hijo mediano, Jota Jr., el primer fruto de su exmatrimonio con Jota Peleteiro.

Un día muy especial para el pequeño, celebrado en Sevilla, del que disfrutaron rodeados de familiares y amigos.

Lo que ha sorprendido ha sido la comentada ausencia del padre. Se desconoce si esta ausencia se debe a que no estaba invitado o a que, debido a lo complicadas que están las cosas entre el exmatrimonio, han decidido hacer celebraciones por separado.

Jota Peleteiro y Jessica Bueno, en 2022 | Getty

La ex Miss España ejerció de perfecta anfitriona, rodeada de sus padres, su hermano y su actual pareja, Robert Mendoza: "Esta mañana mi hijo ha hecho su primera comunión. Un día muy especial y emotivo. Después nos hemos ido a comer a @labernardaslowb junto a sus padrinos, que no han querido perderse un momento tan bonito. Gracias a @labernardaslowb por cuidar cada detalle y hacernos sentir en casa en todo momento. No hemos hecho una gran celebración, porque Joti ha preferido algo más íntimo... y guardar lo grande para junio. El viaje de sus sueños está en camino".