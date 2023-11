Irene Villa responde de forma rotunda a las últimas declaraciones de Nuria Fergó

Hace un mes que Nuria Fergó dejó claro su punto de vista sobre Irene Villa después de que ésta le tendiera la mano. La artista, sin embargo, no recogió la predisposición de la periodista a normalizar su relación, unidas por Juan Pablo Lauro, exmarido de Villa y prometido de Fergó.

Desde que se hizo público su compromiso, las declaraciones de ambas han hecho crecer la distancia entre ellas, a pesar de que Irene aseguraba que no le importaba asistir como invitada a la boda de la malagueña y el argentino.

Tras ello, la presentadora declaró que no eran amigas y que no había nada más que hablar. Unas palabras que no han cogido por sorpresa a Irene Villa.

La escritora ha reaparecido en un evento de Escuela Cultura de Paz, donde ha desechado la idea de echar más leña al fuego: "Yo siempre digo que no he tenido nunca nada y tampoco he tenido ninguna polémica nunca con nadie y yo creo que esta vez, tampoco".

Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro | GTRES

No obstante, por su parte tiene en el horizonte la boda con David Serrato, de quien se ha deshecho en halagos: "Mis niños están enamorados de él, él también está enamorado de mis niños. ¿Qué más puedo pedir a la vida? yo creo que no puedo pedir nada más".

"He encontrado un compañero de vida maravilloso, con muchísimas cosas en común, porque no solamente nos une lo que hacemos, que a los dos no encanta inspirar, ayudar y motivar a la gente, sino que además, nos encanta el deporte, esquiar, viajar, los niños", confesó.