Irene Villa asegura que sus hijos le desean "lo mejor" a Nuria Fergó tras sus polémicas: "Hay cariño"

Nuria Fergó ha estado en boca de todos en estas últimas semanas. La cantante ha realizado impactantes declaraciones sobre el padre de su hija, ha cancelado un concierto minutos antes de comenzar la actuación por discrepancias técnicas y ha roto su relación con Juan Pablo Lauro, con el que estaba prometida.

Juan Pablo Lauro y Nuria Fergó en el Festival de Málaga | Gtres

Por esto, la prensa ha preguntado a Irene Villa, que ya había asegurado que no se había puesto en contacto con la expareja del padre de sus hijos.

Ahora, ha vuelto a pronunciarse. "Siempre me preguntáis por ella, pero es que no tengo relación con ella, entonces no sé, no sé lo que ha pasado ni en qué momento está", ha explicado a Europa Press por el revuelo que se ha formado alrededor de su figura.

Irene Villa, en un evento en Madrid | Gtres

Lo que sí que quiso dejar claro Irene es que le desea "lo mejor, como siempre le he deseado" al igual que sus hijos con ella: "Y mis niños están bien, y deseándole lo mejor, por supuesto. Es que, normal, hay cariño, por supuesto".

Irene Villa y Juan Pablo Lauro tuvieron tres hijos durante su matrimonio: Carlos, Gael y Eric.