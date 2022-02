La íntima relación de Cara Delevingne y Paris Jackson

Hace unos meses Cara Delevingne y Paris Jackson coincidieron en la gala de los MTV Movie & TV Awards y desde entonces todo el mundo sabe que están muy unidas. Pero parece que están mucho más unidas de lo que en principio se creía pues en los últimos meses se ven con muchísima frecuencia. La última vez que se las vio juntas fue saliendo de un club.

También han celebrado juntas el Boxing Day, una fiesta británica en la que se hacen donativos a los más necesitados, y han viajado juntas a Centroeuropa para disfrutar de los mercadillos navideños.

Además, The Sun ha informado de que Paris ha visitado a Cara durante el rodaje de la serie 'Carnival Row' en la que actualmente está trabajando. "Están empezando y Cara no tiene tiempo para tener una relación al uso porque tiene muchos compromisos con la serie, pero no hay duda de que ha surgido la chispa", aseguró una fuente del rodaje al periódico inglés.

Su unión es tan fuerte que la modelo consiguió que la hija de Michael Jackson fuera invitada a la exclusiva fiesta que organizó Burberry estas Navidades en Londres.