La influencer Casilda Finat anuncia llena de humor que espera su tercer hijo: "Me muero por tener una niña"

La empresaria e influencer, Casilda Finat, se ha convertido en una celebridad de las redes sociales, compartiendo sus hábitos de vida, sus sus escapadas con su familia y su gusto por la moda. Posee una marca de ropa y joyería con tiendas en Madrid, Sevilla, Oviedo, Málaga, Zragoza y Valencia, además de ser íntima de Tamara Falcó y guardar una clara opinión sobre Íñigo Onieva.

Así, Finat ha estado de enhorabuena este pasado fin de semana tras anunciar que espera a su tercer bebé. "Tengo algo importante que contaros o, mejor dicho, alguien importante a quien presentaros", anunció a través de un vídeo de Instagram.

"Tiene doce semanas y campa a sus anchas por la tripa de su madre", ha explicado Casilda, con un toque de humor y de la manera más espontánea expresando las sensaciones de las primeras semanas.

"Su llegada fue recibida con mucha felicidad y un poquito de vértigo", comentó muy feliz, enseñando a su vez la ecografía y su tripita.

Casilda aseguraba que "nunca pensé que se podía cambiar tantas veces de humor en un espacio tan corto de tiempo" y que "desde la primera ecografía ya se le escuchaba el corazón súper rápido, como diciendo 'aquí estoy mami'". No cabe duda de que este embarazo le ha aportado una inyección de vida que refleja por sus redes sociales con esa naturalidad que tanto gusta a sus seguidores.

La empresaria, que tiene dos hijos, también ha desvelado que le da igual el sexo de su bebé: "Chico o chica, me da igual. Todo el mundo piensa que como tengo dos chicos, me muero por tener una niña. Soy tan sumamente feliz con mis chicos que tener uno más me encantaría".