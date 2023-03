Casilda Finat, amiga íntima de Tamara Falcó, reconoce que ahora Íñigo Onieva "le cae mucho mejor"

Tras la deslealtad que acabó con el compromiso matrimonial y con el noviazgo de Tamara Falcó e Íñigo Onieva el pasado mes de septiembre, Casilda Finat, íntima amiga de la marquesa de Griñón, fue de las personas que más duras se mostraron con el empresario, asegurando que la hija de Isabel Preysler estaba mejor sola que mal acompañada y dejando claro que ella no volvería con él bajo ningún concepto.

Unas declaraciones con las que dejaba entrever que no sentía ningún tipo de simpatía por el ex de su amiguísima. Algo que parece haber cambiado radicalmente a raíz de la reconciliación de Tamara e Íñigo, a quien la popular diseñadora de joyas confiesa que ha podido conocer mejor en los últimos meses.

Espontánea y muy sincera, Casilda confirma que no solo estará en la boda de la pareja el próximo 8 de julio, para la que reconoce que todavía no tiene vestido, sino también en la fiesta de compromiso que se celebrará en la casa de la 'reina de corazones' el 22 de abril: "No le vemos el pelo con los preparativos. Entre que no tenía tiempo, ahora menos todavía. Está muy ajetreada, a toda novia nos pasa, pero está feliz de la vida" revela.

Asegurando que aunque no tiene ni idea del vestido que Tamara ha elegido para su enlace "se lo imagina", la diseñadora admite que todavía no ha regalado nada a los novios, pero adelanta que aunque tenga de todo "y no me haya pedido nada, siempre hace ilusión cosas nuevas y para la casa no tendrá cosas así que le vendrán bien. Una cristalería, yo que sé".

Encantada con el gran momento que atraviesa su íntima amiga, Casilda confiesa que ha cambiado su opinión sobre Íñigo: "Le he conocido más y me cae fenomenal, mucho mejor". "Con todo lo que pasó, las amigas... Pero hay que perdonar y están muy contentos y felices" explica.