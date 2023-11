India Martínez desvela cómo se encuentra después de asegurar que necesitaba un descanso: "Hay que tomarse las cosas con calma"

El pasado 5 de noviembre, en plena gira por Europa, India Martínez compartió un post que sembró la preocupación. La cantante dijo basta y pidió parar: "Creo que no puedo más, que necesito un descanso".

Pero para la artista no ha sido tan fácil poner punto y aparte a su agenda. De nuevo en España, la artista ha reaparecido ante las cámaras en el homenaje organizado a Laura Pausini como parte de los actos de los Latin Grammy. Y no ha dudado en revelar a los micrófonos de Europa Press cómo se encuentra.

India Martínez en la gala homenaje a Laura Pausini | Gtres

Confesando encontrarse "muy bien", la intérprete de 90 minutos se ha sincerado, revelando todo a lo que ha tenido que hacer frente en estos meses: "Ha sido un momento en los que te pilla fuera de casa, con mucha saturación. He pasado mi cumpleaños, no lo he celebrado, ha fallecido mi perrito, no he podido llorarlo. Me pilla de concierto y estás afónico y con una gripe y tienes que cumplir… Era como una saturación que te hace pensar en ti".

En ese momento, a la cantante se le acumuló todo y manifestó su deseo de hacer un parón y así ha sido: "Estoy en ello, la verdad es que estoy estupendamente. Me he ido de viaje por ahí, he vuelto para esto, pero me vuelvo a ir el viernes y a desconectar de todo".

Pese a estar muy activa en redes, nunca antes había abierto su corazón de tal manera; algo que han agradecido sus fans, mandándole continuas muestras de apoyo: "Me han sorprendido. No me esperaba para nada sentir esa empatía (…) La verdad es que reconforta que estén contigo, que te den un abrazo".

India Martínez siempre ha intentado mostrar la realidad de la fama en su cuenta de Instagram, la cara B del éxito que no todos se atreven a compartir. "Puede parar fácil el mundo del artista, haces lo que te gusta, me dedico a la música que es lo que más amo, pero es verdad que cansa. Es un trabajo diario, constante y agradecida", ha sentenciado.

La artista acaba de conseguir un doble disco de platino por la canción Si ella supiera, ha lanzado un nuevo tema y está enfocada en seguir creando música con dos discos en el horizonte: "Hay que tomarse las cosas con calma".