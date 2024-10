La increíble fiesta de la hija de Joaquín por su 18 cumpleaños: un coche valorado en 60 mil euros de regalo

Hace 18 años, Joaquín Sánchez y Susana Saborido se convirtieron en padres primerizos con la llegada de Daniela. La joven promesa de Tiktok, que cuenta ya con más de 300 mil seguidores en la plataforma, sopló las velas de la tarta rodeada por su familia y con el deseo de que su padre volviera a ser futbolista.

Pero la mayoría de edad es una fecha muy importante, por lo que la familia no ha querido perder la oportunidad de celebrarlo por todo lo alto, con una fiesta que se conoce como puesta de largo. Y Daniela ha compartido cada detalle en un vídeo recopilatorio en su Instagram. Un día que nunca, nunca, nunca va a olvidar.

"Uno de los días más bonitos de mi vida. Estoy rodeada de personas INCREÍBLES y estoy muy orgullosa y feliz por ello. Muchísimas gracias a todos los que han hecho que muchos de mis sueños se hicieran realidad", ha escrito en el vídeo.

En él se puede ver cómo está todo decorado de flores, con un photocall con su nombre, mucha comida, toda la gente que la quiere y un pasillo por el que ha pasado del brazo de su padre y sin poder evitar las lágrimas.

La emoción ha sido la gran protagonista de una fiesta que le ha hecho a su madre replantearse el futuro de su hija: "Espero que no te cases nunca". Y, como es común en la familia del futbolista, el humor no podía faltar. La música en directo, un vídeo recopilatorio de fotos de Daniela o los regalos no han podido faltar en este cumpleaños que no ha tardado en hacerse viral.

Sin embargo, la sorpresa que menos se esperaba ha sido la de sus padres, un Mercedes valorado en más de 60 mil euros que, cuando lo ha visto, no se lo podía creer. Se trata de su primer coche, en color negro, deportivo y una joya que seguro cuidará.