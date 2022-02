La 'humilde' cocina de Dakota Johnson en su chalet de lujo

¿Alguna vez has imaginado cómo sería tu casa si tuvieras millones de euros? Seguro que has soñado con tener una gran mansión con todo tipo de lujos, un chalet junto al mar o una bonita casa de montaña con vistas a un valle y a un lago, como en las películas.

El programa estadounidense 'Open Door' (se puede ver a través de YouTube en España o desde Amazon Prime en Estados Unidos) entra en las casas de los famosos más cotizados y nos descubre cómo son las mansiones en las que viven. La mayoría, chalets de muchos metros cuadrados decorados con el arte más prestigioso, con las últimas tecnologías y con todo tipo de comodidades.

Este programa, capitaneado por la revista de diseño y decoración Architectural Digest, ha entrado en las mansiones de celebridades como Ricky Martin, Kendall Jenner’s o Terry Crews.

La estrella de Hollywood, Dakota Johnson, hija de Melanie Griffith y Don Johnson, que siempre será conocida como la chica de la saga ‘50 Sombras de Grey’, también ha abierto sus puertas al programa. Te contamos todos los detalles de su chalet de Los Ángeles, en el que tiene cocina aparentemente de lo más normal, en medio de una casa de lujo.

Una casa sin pretensiones

Dakota Johnson siempre se ha desmarcado del resto de actrices de la alfombra roja por actuar públicamente sin tapujos y siendo fiel a ella misma. Tanto es así, que nos sorprendió liderando una marca de objetos eróticos (Maude) y siempre se ha mostrado abierta a hablar de temas tabús como el de la sexualidad.

En la misma línea, no era de extrañar que la casa de Dakota Johnson no sea la típica mansión de millonarios que todas imaginamos. La casa está llena de objetos dispares que se alejan de la practicidad y que son un reflejo de la personalidad de la actriz. Solo basta con que le gusten o que tengan un valor especial para que les conceda un espacio en su hogar.

Empezando por el jardín, que cuenta con una piscina rectangular sin dimensiones exageradas, y que queda a los pies de un gran ventanal por dónde se filtra la luz que ilumina todo el espacio interior. El jardín, que está repleto de vegetación, también cuenta con una barbacoa y un jacuzzi.

Una cocina normal en medio de un chalet de lujo

Una de las partes más sorprendentes de la casa de Dakota Johnson es la cocina (minuto 4.31 del vídeo al final del artículo). Sin lugar a dudas, este espacio es el testimonio de que su color favorito es el verde. De hecho, Dakota confiesa que tiene tanta predilección por este color que le gusta tener un montón de limas siempre visibles.

Aparte de esta particularidad, otro rasgo que sorprende es la sencillez y la humildad del espacio. Es asombroso como con una fortuna de este calibre, la cocina de la actriz aún funcione con fogones. Se trata de un espacio de dimensiones reducidas, con apenas cuatro estantes pequeños para guardar los utensilios.

A juzgar por la poca tecnología culinaria, nunca dirías que Dakota es una amante de la cocina. En cambio, la actriz confiesa que le encanta cocinar y, quizá precisamente por este motivo, haya elegido tener fogones y no vitrocerámica.

La actriz no quería marcharse de la cocina sin enseñar una delicada vajilla de tonos muy coloridos (por supuesto, también verdes) que tiene expuesta en una vitrina y que asegura nunca haber usado.

La casa de Dakota sorprende por romper con la idea que tenemos sobre cómo deben ser las casas de los ricos. Sin olvidar el gusto y la belleza de las cosas sencillas, su chalet es un espacio cálido y, sobre todo, cargado de valor personal.

El hobby de Dakota

Uno de los objetos que llama la atención es un piano Wurlitzer colocado en medio del salón, aunque la actriz no se considera muy buena tocando este instrumento. El mobiliario del salón, sillas y mesas, está hecho de madera del yate de Winston Churchill, así que, por su antigüedad, advierte que es mejor no sentarse allí. De nuevo, la funcionalidad, no es el fuerte de la casa de Dakota.

Su amor por la música también se ve reflejado en su despacho, en el que una guitarra descansa en un salón vintage de color marrón pálido. La oficina es un lugar lleno de recuerdos, allí Dakota guarda algunos galardones, fotos familiares u objetos con algún valor sentimental.

