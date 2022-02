Famosos que han decidido no tener hijos

Al cumplir 30 años, muchas mujeres empiezan a recibir comentarios sobre su posible maternidad; el mítico “se te va a pasar el arroz”. Aquellas que llevan años con una pareja estable, se convierten en potenciales madres y nada más. Nadie les pregunta por sus metas profesionales o personales. Parece que solo importe que tengan descendencia.

En el caso de los hombres, la presión social en cuanto a la paternidad no es tan agresiva, pero no deja de resultar molesto que se dé por hecho que algún día tendrán hijos con su pareja, cuando quizás existen problemas que impiden que esto ocurra o, simplemente, se ha decidido que no va a ser así.

Por suerte, nos encontramos en un momento en el que se está intentando normalizar el hecho de no querer tener hijos y cada vez hay menos personas que deciden tachar de “egoístas” a aquellas parejas que deciden no tener una vida “convencional”.

Los famosos son, en parte, quienes han conseguido que las familias sin hijos se normalicen, ya que su fama les da la posibilidad de ser un ejemplo para el resto del mundo. En España hay más de un rostro conocido que ha alzado la voz y ha hablado abiertamente de su decisión:

Maribel Verdú

En más de una entrevista, la actriz, ganadora de dos Premios Goya, ha lamentado las innumerables veces que ha tenido que justificarse por no ser madre, cuando es una decisión que ha tenido clara toda su vida.

Verdú lleva 23 años casada con Pedro Larrañaga y viven una vida feliz sin haber sentido necesidad de ampliar la familia. En una charla con El Mundo, Verdú señaló que su truco de belleza es dormir mucho, ya que, como no tiene hijos, tiene todo el tiempo del mundo para ella misma.

Marta Hazas

Tener hijos tampoco entra en los planes de Marta Hazas y Javier Veiga. Esta pareja de actores, que se casó en 2016, no ha parado de escuchar la “maldita pregunta” en cada una de sus apariciones públicas. Su decisión es firme, por ahora, pues en muchas ocasiones han utilizado la expresión “de momento”, sin acabar de cerrar la puerta de la paternidad.

Marta Torné

La actriz y presentadora, casada con Roger Gual en 2015, explicó sus motivos para no ser madre en el photocall de Moda Cálida, el evento de moda de Gran Canaria, en otoño de 2020. Torné afirmó que “no tiene ganas” y que le parece “muy complicado y sacrificado”. “La vida que tengo es muy divertida, tengo libertad”, añadió.

Además, también recordó que porque ella no tenga descendencia “la raza no peligra”, ya que el mundo está superpoblado.

Lydia Lozano

A sus 61 años, Lydia Lozano ya se ha librado de que le pregunten constantemente si va a querer ser madre o no. Lleva casada desde el año 1990 con Carlos García-San Miguel y Rodríguez y con él han meditado mucho la decisión de no ser padres, pero ella siempre lo ha tenido claro.

Isabel Rábago

La periodista y colaboradora de televisión ha tenido que justificar su decisión de no ser madre en demasiadas ocasiones y ha sido juzgada por muchos en las redes sociales. Harta de la presión recibida en este ámbito, Rábago explicó por enésima vez su postura en Twitter: “Voy a contestar de una manera fina… No tengo hijos porque no me da la real gana. No tengo instinto maternal alguno. Por ser mujer no tengo la obligación de tener hijos”.

"Ser madres no es una obligación de las mujeres, es una elección", le contestó Carlota Corredera, que en más de una ocasión ha lamentado el sacrificio que tienen que hacer en el ámbito profesional las mujeres que quieren ser madres.

Alaska y Mario Vaquerizo

La televisiva pareja ha roto con muchos convencionalismos, como el que dicta que la mujer debe ser menor que el hombre -Alaska es 11 años mayor que Vaquerizo-. Ellos tampoco han seguido la corriente de la maternidad, aunque no fuera una decisión que tuvieran del todo clara en la veintena.

"Con 31 años me pregunto si quiero ser madre, y tuve mi experiencia interna y decidí definitivamente que no. Hasta ahora la pregunta siempre era '¿no vas a tener niños?' Como si fuera una obligación. No quiero tener hijos y punto", explicó Alaska a Amarna Miller para las redes sociales de Badoo.

Famosos internacionales que no tienen hijos

Renunciar a la maternidad o la paternidad es algo que ocurre en todo el mundo. En Estados Unidos, donde hay mucha más población de carácter conservador, encontramos muchas estrellas que han hablado abiertamente de su decisión.

Jennifer Aniston, para muchos “la novia de América”, lamentó que los tabloides dedicaran tantos recursos a descubrir si estaba o no embarazada, pues esto alimenta la idea de que “las mujeres están incompletas no tienen éxito, o son infelices si no están casadas y tienen hijos”. “Tenemos que determinar nuestro propio ‘feliz para siempre’ para nosotros mismos”, añadió.

Lo mismo opina Renee Zellweger que ha repetido por activa y por pasiva que “no necesita tener hijos para ser feliz”.

Por otro lado, nos encontramos casos como el de Kim Cattrall, que antepuso su trabajo al deseo de ser madre. “Creo que el instinto maternal es algo que todas las mujeres tenemos, pero obviamente el destino, el tiempo, la suerte y el destino no permiten que todas lo seamos”, dijo sobre su decisión de priorizar los rodajes de ‘Sex and the city’ frente a la maternidad. Lo mismo le pasó a Winona Ryder, que “se olvidó” de ser madre por culpa de su apretada agenda profesional.

A pesar de no contar con un reloj biológico, Leonardo DiCaprio también ha hablado de sus pocas ganas de ser padre. El actor, muy involucrado en el activismo por el medio ambiente, considera que el mundo no está en condiciones para tener hijos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR…

La hija mayor de Samantha Vallejo-Nágera ya tiene 18 años y es igual que ella.