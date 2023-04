Hiba Abouk habla de su divorcio tras el último movimiento de Achraf Hakimi: "Tienes que saber encajar los golpes"

Estos últimos meses no han sido fáciles para Hiba Abouk, a principios de año se disparaban los rumores sobre una posible crisis en su matrimonio con Achraf Hakimi, los cuales desmintieron, y unas semanas después el futbolista fue acusado de una presunta agresión sexual a una joven, y dado que ninguno de los dos se pronunció al respecto y se observaba que hacían vidas separadas, las especulaciones sobre un posible divorcio entre ellos comenzaron a sonar con mucha más fuerza. A pesar de al principio, la actriz no habló sobre su matrimonio y los rumores que perseguían a la pareja, la intérprete comenzó a borrar muchas imágenes en las que aparecía su hasta entonces marido, y el 27 de marzo confirmó lo que era un secreto a voces, ella y Achraf se estaban divorciando.

La intérprete compartió un comunicado en el que habló abiertamente de lo que había estado ocurriendo los últimos meses en su vida, y explicó que el proceso de separación había comenzado antes de que el deportista fuese investigado.

Hiba Abouk confirma su separación de Achraf Hakimi | Instagram (hiba_abouk_)

En el comunicado que compartió ya explicó que la separación no estaba siendo un proceso fácil, ya que tenía que hacer frente a una ruptura y al fracaso de un proyecto familiar sobre el que había puesto toda su ilusión.

Unas semanas después de compartir sus pensamientos, la actriz ha concedido una entrevista a la revista Elle donde ha hablado en profundidad sobre su estado actual, el divorcio y sus hijos. Hiba ha confirmado que a pesar de que hay momentos en los que tiene bajones por lo general está bien: "Hay días en los que es así, y otros en los que tienes que saber encajar los golpes y tomar decisiones" y es que una separación no es fácil, y menos cuando tienes hijos y quieres que sufran lo menos posible: "Para mí lo más importante es la salud de mis hijos y todo lo demás, en realidad, pasa a un segundo plano".

En cuanto a los detalles de la separación, Hiba se ha mantenido prudente, pero ha confesado que hay que minimizar el drama de los divorcios "cuando te separas, reestructuras tu vida, pero tampoco es nada del otro mundo: hay que quitarle hierro al asunto". Eso sí, no ha querido entrar en detalles judiciales, ni ha mencionado nada respecto al último giro al que se ha debido enfrentar. El matrimonio estaba casado en bienes gananciales, por lo que a la hora del divorcio todo lo que tenían se repartiría de forma equitativa, pero según informó el First Mag, Achraf Hakimi no tendría ninguna propiedad ni dinero a su nombre, todo su patrimonio estaría bajo la tutela de su madre, lo que cambiaría muchas cosas.