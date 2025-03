Las heridas abiertas de Shakira tras su ruptura con Piqué: "Sigo bailando aunque me duelan los pies"

Cada movimiento de Shakira ocupa titulares en todo el mundo y recientemente volvió a ser noticia por cuestiones ajenas a la música tras empezar su gira Las Mujeres Ya No Lloran por todo lo alto. La artista tuvo que ser hospitalizada de urgencia por una gastritis aguda y se también se ha especulado con otro posible dardo a Gerard Piqué en una de sus canciones.

A pesar de que se separaron en junio de 2022, sus nombres siguen estrechamente relacionados de forma mediática y privada, pues comparten dos hijos, Milan y Sasha, que viven en Miami con su madre.

Ahora, la estrella colombiana ha hablado sin filtros en el medio mexicano Nmás sobre el proceso de recuperación de su ruptura y cómo sus heridas siguen abiertas: "No es fácil porque nos han enseñado a esconder los sentimientos".

Shakira y Piqué, en Barcelona en 2013 | Gtres

"Los procesos de sanación tardan muchos años, pero una cosa que he aprendido es que uno puede ser feliz incluso con un dolor o alguna herida que no sana. Como cuando uno está en una fiesta y te duelen los pies, pero sigues bailando. Eso me ha pasado. A veces siento el dolor, pero sigo celebrando, sigo bailando, sigo cantando", ha comparado sobre su actual situación.

"Cada cual busca reconstruirse a su manera. Nadie te tiene que decir cómo hacerlo. La mía fue, en gran parte, escribiendo canciones, con eso me sacaba un gran peso de encima. Escribir para mí es un proceso catártico importante", se ha sincerado sobre cómo convive con el dolor.

"Yo soy responsable de mí misma y de estar bien, por mis hijos y para mis hijos", ha expresado, añadiendo que "cuando se sufren ciertas decepciones que son normales en la vida, uno se siente pequeño, que ha perdido su propio valor, pero ahí están los amigos, la familia, las personas reales, para recordarte que ese valor está y que puedes con eso y con mucho más".

Shakira junto a sus hijos Milan y Sasha | GTRES

Además, ha admitido la importancia de "reconocer la vulnerabilidad" ya que "todos pasamos momentos difíciles, todos pasamos alguna vez alguna decepción, pero precisamente hay que seguir celebrando la vida con la gente que uno ama".

"El dolor no solo hay que sentirlo, hay que pensarlo también, es la única manera de superarlo", reflexionó, mientras el exfutbolista se ha mostrado mucho más hermético durante estos años sobre esta cuestión.