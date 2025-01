Grecia Castta, sobre la presión mediática por su relación con Risto Mejide: "Todo tienes que hacerlo con naturalidad"

Grecia Castta ha hablado sobre lo que supone estar en el centro de la atención mediática desde que su relación con Risto Mejide salió a la luz. La pareja está en su mejor momento y lo demuestran en cada evento al que acuden juntos, declarando públicamente su amor y que están más unidos que nunca.

Grecia Castta en la alfombra roja del WAH Show | Gtres

Durante la alfombra roja del WAH Show, Grecia ha hablado abiertamente sobre cómo lleva la atención mediática y los rumores que han surgido en torno a su vida. "Creo que en la vida todo tienes que hacerlo con naturalidad y ambos nos dedicamos a una profesión pública", ha expresado la actriz.

Sin embargo, reconoce que no siempre es fácil lidiar con ciertos titulares que circulan sobre ella, uno de los aspectos que más le sorprenden son los rumores sobre su vida sentimental. "Cuando os inventáis un novio mío que no tiene nada que ver, todo bien, cuando te adjudican relaciones, pero como estoy enfocada en mi profesión y él también, eso es lo importante", ha comentado, dejando claro que no le afectan demasiado estos comentarios.

Ambos están muy ilusionados con su relación, como dejaron ver recientemente en su última aparición pública juntos. Grecia se define como la fan número uno de Risto, mientras que él hizo unas bonitas declaraciones, expresando que su relación se basa en el aprendizaje y la admiración mutua.

Una vez más, Grecia ha reflejado el amor que siente por Risto Mejide: "La gente que quieres intentas que sea el máximo tiempo posible". En cuanto a si habrá una boda pronto, la pareja no parece tener prisa, lo que está claro es que ambos están en un momento muy feliz de sus vidas y por ahora seguirán disfrutando de cada momento juntos y apoyándose en sus respectivos proyectos.