Grecia Castta declara su amor y admiración por Risto Mejide: "Me encanta escucharle y somos un equipo"

El amor entre Risto Mejide y Grecia Castta sigue atrayendo todas las miradas desde que oficializaron su relación el pasado año en los Premios Antenas de Oro. Durante los recientes Premios Iris, Grecia no ha ocultado su felicidad al acompañar a Risto en una noche tan especial. "Estoy muy contenta, ilusionada y orgullosa. Él se merece todo lo que está viviendo porque es parte de un equipazo y trabaja muchísimo", ha afirmado la actriz.

Risto Mejide y Grecia Castta en los Premios Iris | Gtres

La pareja ha posado de la mano frente a las cámaras y se han mostrado más unidos que nunca. Grecia no ha dudado en describirse como "la fan número uno" de Risto y ha destacado la importancia de su relación basada en el aprendizaje mutuo. "Me encanta escucharle y creo que aprendemos día a día. Eso es lo importante, que somos un equipo", ha comentado.

Por su parte, Risto, que actualmente prepara nuevos proyectos, no ha escatimado en elogios hacia su pareja. "Ella pide mi opinión, pero no la necesita. Es increíble en lo que hace y no podría estar más orgulloso", ha dicho con una sonrisa.

Grecia Castta y Risto Mejide en los Premios Iris | Gtres

La pareja también ha aprovechado la ocasión para compartir algunos detalles sobre sus próximos planes. Mientras Grecia divide su tiempo entre Madrid y Los Ángeles con nuevos proyectos profesionales, Risto tiene una intensa agenda laboral. A pesar de ello, ambos aseguran que la distancia no es un problema. "La distancia es una actitud", ha afirmado Risto, dejando claro que su relación está basada en una sólida confianza.

Este inicio de año ha sido especialmente significativo para ambos. Despidieron 2024 con una romántica escapada a París, donde compartieron momentos únicos que publicaron en sus redes sociales. Risto publicó una imagen besando a Grecia frente a la Torre Eiffel con un mensaje inspirador: "Feliz 2025 a todo el mundo, y que os traigan muchas cosas y personas bonitas los 12 meses que se nos vienen por delante. A ser felices, gente. Es una orden".

Aunque muchos se preguntan si hablarán pronto de boda, la pareja no parece tener prisa. "Qué prisa tenéis. Hablamos del amor, que ya es mucho", ha comentado Risto entre risas, mientras Grecia ha asentido con complicidad. Ambos han dejado claro que, por ahora, lo importante es disfrutar de cada momento juntos y seguir apoyándose en sus respectivos proyectos.