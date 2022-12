Gisela opina sobre lo que Chenoa dijo de su amistad con Rosa López: "Bien dicho está"

Gisela ha sido la última en pronunciarse sobre las declaraciones que han llevado a Chenoa y a Rosa López a convertirse en noticia. Y es que, las comentadas palabras con las que la cantante y jurado de 'Tu Cara Me Suena' se refirió a la granadina, como "compañera" y no como 'amiga', han avivado la presunta enemistad que ellas mismas han desmentido en numerosas ocasiones.

"Yo es que no creo que antes hayan sido (amigas) y después no", le ha confesado la artista a los micrófonos de Europa Press durante su última aparición en los Premios Ondas. Aún así, reconoce que no sabe exactamente qué fue "lo que dijo Laura" pero asevera que lo que "ella haya dicho bien dicho está, nada más".

La que fuera concursante de 'OT' explica que no estuvo en el 40 cumpleaños de Natalia, lugar donde se originó el comentado revuelo, por "motivos profesionales" pero cree que "hay hay grados de amistad y con unos te llevas mejor, con otros. Pero entre todos hay cariño y eso siempre será así".

Asimismo, Gisela ha asegurado que el presunto distanciamiento entre ambas nada tiene que ver con que la concursante de la tercera edición de 'El Desafío' no estuviese entre la lista de invitados de la boda de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas: "Qué va. Tampoco vino a la boda. Todo bien, la verdad que todo bien".

"Yo creo que la vida te va poniendo a personas con las que tienes más afinidad, otras con las que tienes un poco menos pero eso no quita que sean amigas. Somos compañeras, colegas y nos queremos y eso es lo importante", revela la catalana, rompiendo una lanza a favor sobre el hecho que su gran amiga llamara a Rosa "compañera".

"Por lo que te digo, porque hay diferentes tipos de empatía con las personas y con unas te llevas más, con otras menos. Hay diferentes grados de amistad, lógicamente y no todo tiene una etiqueta. Es difícil de explicar. Yo me llevo bien con todo el mundo. Considero que todas son compañeras, a todas las quiero. Mis amigas lógicamente son las que son y sin más. Con las que tengo más confianza y más afinidad, pero no significa que las otras no sean amigas es que una cosa no quita la otra", concluye.