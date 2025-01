Chenoa desvela que aún no ha podido conocer a Indiana, el hijo de Gisela

Chenoa ha asistido esta semana a los Premios Dial Tenerife 2025. La artista, que combina su faceta como cantante con la de presentadora, se ha mostrado feliz con el reconocimiento y ha afirmado estar disfrutando de esta etapa profesional.

Chenoa en los Premios Dial Tenerife 2025 | Gtres

Durante el evento, la cantante ha hablado de su estrecha relación con su amiga Gisela, que fue madre, y con quien mantiene una amistad desde su paso por Operación Triunfo.

Chenoa ha confirmado que todavía no ha tenido la oportunidad de conocer al bebé de Gisela, en parte debido a su apretada agenda y a la distancia que las separa: "No he podido ir a Barna todavía, pero iré, iré".

A pesar de no haberse visto en persona, ha destacado que mantienen un contacto constante: "Hablamos casi todos los días, mandamos fotitos, y nos lo enseña. Es guapísimo. Tiene que disfrutar de esta etapa tranquilamente", ha comentado con cariño.

Chenoa en los Premios Dial Tenerife 2025 | Gtres

Además, la cantante ha aprovechado para reflexionar sobre su trayectoria profesional en los medios, expresando su opinión sobre los altibajos en el mundo artístico: "Esta carrera no es todo el rato estar arriba, muchas veces puede haber un pequeño bache. Hay que saber surfear olas, ¿no? Es como las audiencias, lo mismo".

Con estas palabras, Chenoa ha destacado la importancia de adaptarse a los cambios y seguir avanzando: "El humor es la mejor herramienta", ha afirmado. La cantante se ha mostrado cercana y sonriente, demostrando una vez más que detrás de su éxito hay una artista consciente, agradecida y con los pies en la tierra.