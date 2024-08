Gisela se sincera sobre su duro postparto con un profundo mensaje: "No me veo, no me gusto"

Gisela dio la bienvenida a su primer hijo, Indiana, la pasada primavera. Un momento de enorme felicidad que llevaba buscando hacía tiempo y que le llegó a sus 45 años.

Eso sí, no fue un camino fácil, pues en el proceso tuvo que ser ingresada varias veces cuando el embarazo estaba muy avanzado y en el momento de dar a luz también tuvo que ser operada.

Durante estos primeros meses, la cantante ha desvelado cómo lleva su maternidad y ha hecho frente a las críticas por se madre a su edad. Sin embargo, continúa disfrutando de esta etapa tan bonita, aunque con algunas dificultades.

La artista nunca ha ocultado el lado más difícil de la maternidad y en sus redes sociales comparte sin filtros cómo se siente. Esta vez, se ha sincerado en un duro post en el que ha asegurado que el postparto no lo está llevando bien. Y es que, son muchas las celebrities que hablan de sus postpartos en redes, como Violeta Mangriñán, María Castro o Cristina Pedroche, todas ellas con resultados muy distintos.

"La verdad que para estar en el postparto, no dormir dos horas seguidas desde hace casi un año, un bebé que no acaba de encontrarse bien y tirar proyectos adelante no estoy tan mal", comenzaba diciendo en su Instagram. "Pero mi cuerpo ha sufrido una transformación enorme... Y no me veo, no me gusto", confesó.

"De dónde saco la voluntad, el ánimo, el tiempo... Me encantaría ser de esas chicas que paren y a los 15 días están igual que antes de parir pero no lo soy", se lamentó, añadiendo que "el cansancio es tremendo". Cabe recordar que una mala experiencia dando a luz puede condicionar el postparto y la lactancia, tal y como te explicamos en este enlace.

Eso sí, señaló que no quiere agobiarse así que le tocaba "aceptar y trabajar para mejorar". "Me va a tocar currármelo de lo lindo para sentirme bien con mi físico, el que no se ve en la foto claro está", puntualizó, poniéndose como meta volver a su estado anterior al parto.