Georgina Rodríguez reaparece tras el fallecimiento del hijo que esperaba junto a Cristiano Ronaldo

El lunes, 18 de abril, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez compartieron por redes sociales una triste noticia. Uno de sus hijos mellizos que esperaban falleció haciendo que el mundo entero se estremeciera al leer las palabras que narraban lo ocurrido. El futbolista y la modelo expresaron lo que sentían y pedían privacidad para llevar el complicado momento que les ha llevado a alejarse unos días de Internet viviendo este duro momento con su círculo más cercano.

Aunque ambos compartieron hace una semana una estampa familiar con la niña que se ha incorporado a la ya numerosa familia que han formando juntos, manifestando que ya estaban de vuelta a casa todos juntos agradeciendo el apoyo, el respeto y el amor que han recibido, han sido escasas las publicaciones.

El primero en subir un post tras el comunicado de la pérdida del niño, fue el futbolista del Manchester United. El portugués no saltó al terreno de juego el martes 19 para enfrentarse contra el Liverpool en un partido de gran importancia en el país británico, pero eso no significó que no estuviera presente. Miles de aficionados, de uno y otro equipo, se unieron en un minuto de aplausos en honor al número 7 justo cuando el reloj marcaba ese tiempo de juego. Un bonito gesto con el deportista que muestra el apoyo de las gradas sin importar ser amigos o rivales.

Pese a que Cristiano no estuvo presente en el estadio Anfield, quiso dar gracias a todos los que participaron en el detalle y compartió un vídeo bajo el pie de foto de "One Worl, One sport, One global family", donde afirmaba que había un mundo, un deporte y una familia global mientras se veía y oía a la gente aplaudir al son de la canción 'You’ll never walk alone', algo que quedo claro al demostrar que nunca caminará solo.

Tras esos post volvió a establecerse el silencio absoluto tanto por Cristiano, como por Georgina quien hace apenas unas horas ha querido regalar a sus 38 millones de seguidores de Instagram una instantánea en la que aparece Cristiano señalando al cielo con el dedo durante el partido entre el Manchester United y el Arsenal donde solo ha escrito un corazón blanco. Una imagen que el propio delantero también subió a su perfil donde colecciona más de 435 millones de seguidores, quien en lugar del corazón blanco, eligió uno rojo, el mismo que utilizaron algunos amigos y compañeros como el jugador del Real Madrid, Lucas Vázquez.

La fotografía fue tomada tras marcar el 2-1 en el partido del pasado sábado 23. Cristiano marcó el tercer tanto del partido, aunque los de Arsenal se impusieron frente a los de United. En el momento del gol el portugués se acordó de su hijo y miró al cielo en recuerdo del pequeño. Un gesto que también ha realizado este jueves 28 de abril al jugar contra el Chelsea.

El gesto de Cristiano en recuerdo de su hijo fallecido | Instagram Cristiano Ronaldo

Un momento de los más difícil para la familia que ha tenido que despedir a su recién nacido antes casi de darle la bienvenida. Unos días complicados en los que intentan apoyarse en la niña que han traído al mundo y que se ha convertido en la benjamina de su gran familia. Tendremos que esperar para poder verla, de igual modo que para poder contemplar nuevas imágenes compartidas por la de Jaca en las que confirme cómo está en esta época de felicidad por la llegada, y de tristeza por la pérdida.

Seguro que te interesa...

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anuncian devastados el fallecimiento de uno de los mellizos que esperaban