Cristiano Ronaldo, roto para reaparecer públicamente tras perder a su hijo

Más información Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anuncian devastados el fallecimiento de uno de los mellizos que esperaban

Son malos momentos para Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Este pasado lunes, la famosa pareja utilizaba sus redes sociales para emitir un triste comunicado: habían perdido a uno de sus mellizos. "Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo" ha comenzado escribiendo Cristiano en un post de su cuenta de Instagram.

Una muy dolorosa noticia que tal y como confesaron les había dejado completamente rotos: "Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento. Bebé, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos".

Aunque la pareja cuenta con un halo de esperanza, y es que por suerte su hija ha nacido y eso les ayudará con tan duro golpe: "Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad. Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo".

Una pequeña que tal y como informaba su tía, la hermana de Cristiano, Katia Aveiro, este martes a través de sus redes sociales se encuentra perfectamente: "Nuestro angelito ya está en el regazo del padre, y nuestra niña que está aquí, firme y fuerte y llena de salud, nos enseñará cada vez más que solo importa el amor", confirmando así que la bebé está sana.

Una situación muy complicada donde la familia se ha convertido en el mejor apoyo para ellos.

No ha jugado contra el Liverpool

De momento, Cristiano Ronaldo ha decidido no separarse de su familia y se quedará junto a ellos, por lo que no ha disputado el partido contra el Liverpool. Así informaba hace horas el club donde actualmente juega, el Mancherter United, desde sus cuentas oficiales: "La familia es más importante que todo y Ronaldo está apoyando a sus seres queridos en este momento tan difícil. Por lo tanto, podemos confirmar que no participará en el encuentro frente a Liverpool, en el estadio de Anfield, y subrayamos la petición de privacidad de la familia".

Una notable ausencia con la que el público se ha volcado trasmitiéndole todo su cariño.

Desde que anunciaran la triste noticia, la pareja se ha mantenido al margen de los medios para sobrellevar esta situación de la mejor manera posible.

