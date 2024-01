Gabriela Guillén prefiere no aclarar si es cierta la versión de Bertín Osborne sobre cómo y cuándo se enteró del nacimiento del niño

Bertín Osborne ha salido al paso de especulaciones días después de que Gabriela Guillén diese a luz y ha roto de nuevo su silencio. En una primera entrevista, con unas declaraciones muy impactantes, donde aseguró que no piensa ejercer de padre aunque las pruebas de paternidad demuestren que tal y como asegura la fisioterapeuta es suyo. "No quiero ser padre" ha confesado, aclarando que Gabriela lo supo desde que se enteró de que estaba embarazada y que, aun así, decidió seguir adelante y convertirse en madre.

Bertin Osborne en un evento | Gtres

El presentador ha vuelto a hablar para la revista ¡Hola! donde ha contando cómo y cuándo se enteró del nacimiento del bebé. Confirmando que su relación está completamente rota, el cantante ha revelado en sus nuevas declaraciones que se enteró de la llegada al mundo del bebé un día después de su nacimiento, el 31 de diciembre y que recibió la noticia a través de un amigo en común.

Además, y aunque no ha querido entrar en detalles, Bertín explica que no ha hablado con Gabriela para darle la enhorabuena, aunque no duda en desearle lo mejor públicamente.

Gabriela Guillén, fotografiada paseando con su hijo | Gtres

Unas declaraciones sobre las que la fisioterapeuta ha preferido no pronunciarse.