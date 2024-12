Fran Rivera tiene muy claro a qué no quiere que se dediquen sus hijos: "Ese riesgo yo no lo quiero asumir"

El pasado 14 de septiembre Fran Rivera hacía uso de sus redes sociales para compartir una feliz noticia con todos sus seguidores: el extorero y su mujer, la diseñadora Lourdes Montes, están esperando su tercer hijo en común. El cuarto para Fran que tiene una hija mayor, Tana Rivera, fruto de su matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo.

Tana Rivera, Lourdes Montes y Fran Rivera | Gtres

"Quiero daros una maravillosa noticia. Si Dios quiere en primavera seremos uno más en la familia !!! A estas alturas, voy a ser Papuchi jajajaja pero que ilusión más grande. Es un regalo", escribía junto a esta bonita estampa familiar donde anunció la noticia de su futura paternidad.

Este martes, Fran Rivera reaparecía ante la prensa en los Premios Flamenco en la Piel, que se han celebrado este martes en las Bodegas Fundador de Jerez de la Frontera, donde ha sido el encargado de entregar un galardón a su compañero y amigo Juan José Padilla.

Un evento donde se mostró muy cercano con la prensa a la que dedicó unos minutos confesando la emoción que tiene por la llegada de su cuarto hijo, del que hace apenas unos días desvelaba su sexo: "Un niño, un niño, otro niño. Sí, sí, gracias a Dios que venga bien, estamos con una ilusión tremenda y bueno, a ver ya, con ganas de verle ya, de verle la cara".

Fran Rivera haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

El extorero también confirmó que su mujer se encuentra bien aunque muy cansada, un síntoma típico del embarazo: "Está muy bien, cansada, pero está muy bien. La verdad que está guapísima".

Muy sincero, Fran confesó que a pesar de que él ha dedicado su vida al mundo del toreo, al igual que su padre, su abuelo materno y su hermano Cayetano, no quiere que ninguno de sus hijos siga sus pasos: "Yo espero que con mi hermano Cayetano se corte radical". "A mí no me gustaría que mi hijo fuera a tornear. Para mí es lo más bonito que hay, pero claro, el riesgo es tan grande... que yo no quiero ver a mi hijo enfrente de un toro. Ese riesgo yo no lo quiero asumir".