UN MOMENTO INOLVIDABLE
Victoria Federica, tras su encuentro privado con el Papa León XIV junto a su madre, su abuela, su tía y primos
Victoria Federica ha vuelto a coincidir con el Papa León XIV durante el acto celebrado en el Santiago Bernabéu, apenas unas horas después del encuentro privado que el Pontífice ha mantenido con varios miembros de la Familia Real.
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Victoria Federica se ha convertido en uno de los miembros de la familia más presentes durante la visita papal a España. De hecho, este lunes ha compartido con el Papa un encuentro más privado ha mantenido en la Nunciatura Apostólica junto a su madre, la infanta Elena, su tía, la infanta Cristina, y sus primos Pablo y Miguel Urdangarin. Durante la reunión, el Papa tuvo ocasión de hablar con ellos e incluso les entregó varios rosarios bendecidos como recuerdo.
Horas después, Victoria ha acudido al Santiago Bernabéu para participar en el encuentro que el Papa León XIV ha mantenido con miles de fieles. A la salida del estadio, la sobrina del rey Felipe VI se ha mostrado amable con los medios: "Ha sido súper guay", ha confesado con una gran sonrisa.
A pesar de las preguntas de los periodistas, Victoria ha preferido no extenderse demasiado en sus declaraciones: "Porfa chicos, es que tengo un poco de prisa y no quiero correr. Millones de gracias".
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