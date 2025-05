La foto con la que Cayetano y Fran Rivera zanjan los rumores de distanciamiento

Los rumores de distanciamiento que rodean a Francisco y Cayetano Rivera desde hace años se veían acrecentados el pasado 10 de mayo, cuando el marido de Lourdes Montes se convertía en el gran ausente de la despedida de su hermano.

A la plaza de toros de La Maestranza sí asistieron Kiko Rivera, Cayetana Rivera y su hermano pequeño, Curro, para arropar a su tío en su adiós.

Cayetano y Kiko Rivera, en la plaza de toros de Sevilla | Gtres

Ante el enorme revuelo desatado por este tema, era el propio extorero el que explicaba la razón por la que no estuvo al lado de Cayetano en este día tan especial. Tal y como ha comentado Lourdes Montes en la revista ¡HOLA!, no acudieron a la despedida de Cayetano porque ese día su bebé fue ingresado de urgencia en el hospital: "Ese fue el motivo, y me dolió no estar".

Aclarado este contratiempo, Fran ha borrado de un plumazo los rumores y ha dejado claro que están tan unidos como siempre.

Fran Rivera y Cayetano Rivera en 2017 | Gtres

Francisco ha compartido en sus redes sociales un selfie con Cayetano asomados a la ventana de su casa de Sevilla, en la que de lo más sonrientes lucen un pañuelo en la cabeza de la firma de complementos del extorero, Kukawa.

Cayetano y Fran Rivera, juntos en redes sociales | Instagram @f.r.paquirri

Una significativa imagen con la que zanjan las especulaciones sobre su distanciamiento, y sobre la que el exmarido de Eva González, que recientemente ha roto su noviazgo con la portuguesa María Cerqueira, ha guardado siempre silencio.