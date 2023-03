La foto de Jessica Bueno con su hijo tras el duro ataque de Jota Peleteiro: "Duermo bien acompañada"

Durante el pasado fin de semana Jessica Bueno se convirtió en el centro de muchas miradas; su exmarido, Jota Peleteiro, utilizó sus redes sociales para atacarla. El futbolista publicó una imagen en Instagram en la que aparecía la modelo junto al empresario Pablo Marqués, acompañando a esta imagen escribió un duro texto contra la madre de sus hijos: "¿Cómo era la frase? ¿El tiempo pone todo en su lugar? Pues sí, la verdad es que sí". En la imagen podemos ver a Jessica comiendo con un hombre, pero no todo quedaba ahí... ya que Jota tampoco dudaba en cargar contra él: "Cómo tiene el ojo el Divildos. No falla. Ahora me va a tocar mantener a dos palanquines". Una publicación que borraba horas después, ¿arrepentido tal vez?

Jota Peleteiro publica una foto de Jessica Bueno comiendo con otro hombre | Instagram (kingjota23)

Tras estos ataques, fue el empresario el primero en pronunciarse sobre lo ocurrido, también mediante las redes sociales, respondiendo directamente sobre la misma fotografía que había publicado Jota, en la que el empresario pedía perdón tanto a su expareja, Lara Dibildos, como a Jessica Bueno y su familia por cómo les podrían haber afectado las acusaciones del deportista.

Jessica por su parte ha preferido no contestar a la acusaciones que su exmarido ha lanzado contra ella, y pensar en el bienestar de los hijos que tienen en común. Lo que ha hecho la modelo ha sido publicar en las redes sociales una bonita imagen recién levantada junto a uno de sus hijos, en la que este aparece dándole un beso en la cara: "Duermo bien acompañada. Con mi príncipe, hora de despertarse para ir al cole".

Jessica Bueno se despierta con su hijo | Instagram

Una publicación con la que Jessica ha mostrado lo que realmente es importante para ella: sus hijos. ¿Es esta su forma de responder a su ex?