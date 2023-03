Jota Peleteiro, demoledor contra Jessica Bueno, publica una foto de su ex con otro hombre: "Me va a tocar mantener a dos palanquines"

A finales de enero, Jessica Bueno reaparecía ante los medios de comunicación tras su comentada y polémica separación con Jota Peleteiro. Muy amable, la modelo le confesaba a Europa Press que se sentía con fuerzas de vivir. Era en SIMOF, semana de la moda en Sevilla, cuando la veíamos ante las cámaras, pero lo cierto es que se negaba a hablar de cómo se encontraba su corazón.

Parecían la pareja perfecta pero, para sorpresa de propios y extraños Jota Peleteiro anunciaba a finales de noviembre, de modo unilateral y con un escueto mensaje publicado en sus redes sociales, su separación de Jessica Bueno después de una década juntos y dos hijos en común. ¿El motivo? Como mantienen diferentes medios de comunicación, la irrupción el pasado verano en la vida del exfutbolista de una camarera ibicenca llamada Miriam Ruiz, con la que ya viviría en Bilbao.

Ahora, Jota ha compartido con todos sus seguidores a través de un Stories una imagen que ha hecho saltar todas las alarmas sobre el ¿verdadero? motivo de su ruptura. El futbolista colgaba una foto en la que podemos ver a la modelo comer con un hombre, todavía desconocido, y al que se refiere como 'El Divildos' en un restaurante... pero lo más llamativo son las palabras de su expareja.

"¿Cómo era la frase? ¿El tiempo pone todo en su lugar?", escribe el futbolista y añade: "Pues sí, la verdad es que sí". En la imagen podemos ver a Jessica comiendo con un hombre que mira fijamente el móvil de esta, pero no todo quedaba ahí... ya que Jota ha finalizado esta publicación con el siguiente mensaje: "Cómo tiene el ojo el Divildos. No falla. Ahora me va a tocar mantener a dos palanquines".

Jota Peleteiro publica una foto de Jessica Bueno comiendo con otro hombre | Instagram (kingjota23)

Con estas palabras, parece que Jota quiere anunciar a bombo y platillo que el verdadero motivo de su ruptura con Jessica no es el que hasta ahora conocíamos y que, quizás, 'El Divildos' tenga algo que ver en que cada uno comenzara su camino por separado.