Pablo Marqués, tras el ataque de Jota Peleteiro a su ex: "Siento si esto le ha podido afectar a Jessica Bueno"

Jota Peleteiro y Jessica Bueno se han convertido en los protagonistas del fin de de semana. El futbolista utilizaba sus redes sociales para atacar duramente a su exmujer demostrando así que su separación no está siendo nada amistosa.

Jota ocupaba todas las portadas de los medios digitales tras publicar en sus stories una imagen de la modelo con un hombre, del que se desconocía en ese momento su nombre, y al que se refirió como 'El Divildos' en un restaurante... Pero lo más fuerte de todo fue el fuerte texto con el que acompañó la foto: "¿Cómo era la frase? ¿El tiempo pone todo en su lugar? Pues sí, la verdad es que sí". En la imagen podemos ver a Jessica comiendo con un hombre que mira fijamente el móvil de esta, pero no todo quedaba ahí... ya que Jota ha finalizado esta publicación con el siguiente mensaje: "Cómo tiene el ojo el Divildos. No falla. Ahora me va a tocar mantener a dos palanquines".

Jota Peleteiro publica una foto de Jessica Bueno comiendo con otro hombre | Instagram (kingjota23)

Horas después de esta publicación con la que Jota atacó a su ex y a su acompañante, el misterioso hombre, cuyo nombre es Pablo Marqués ha decidido hacer uso de sus redes sociales para responder al ataque del futbolista.

"No conozco a la persona que ha publicado esto story y no voy a entrar a valorarlo ya que no tiene fundamento. Quiero pedir disculpas a Lara (dice refiriéndose a Lara Dibildos) si esto le ha podido afectar en un momento tan difícil para ella. También siento si esto le ha podido afectar a Jessica, a su familia y su entorno. Creo que no se debería hacer debate sobre estos temas cuando puede haber menores que les hagan daño o pueda llegar a afectarles. No sabemos de qué modo puede afectar a su entorno y los adultos debemos protegerlos y no entrar en conflictos. Nuestros jóvenes son la proyección de nuestro futuro y hay que cuidarlos". Y añade: "Los medios de comunicación también deberían valorar si sus publicaciones pueden afectar a los menores y no crear conflicto innecesarios entre los adultos. No voy a hablar de mi vida ni mi intimidad. Soy una persona muy sencilla, normal y honrada que se debe a su empresa de ingeniería. Espero que todo esto quede solucionado. Todo está bien, en calma y sin rencor por mi parte".

Pablo Marqués se pronuncia en Instagram | Instagram

De momento, quien no se ha pronunciado ha sido la modelo que desde que se anunció su ruptura solo ha dedicado una entrevista a la revista ¡Hola! donde habló por primera vez sobre su separación: "Ha sido el mayor desengaño de mi vida".