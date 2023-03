Irene Rosales, mujer de Kiko Rivera, sobre Jessica Bueno y su posible nueva ilusión: "No tengo por qué saber más de su vida"

Jessica Bueno se ha convertido en una de las protagonistas de la crónica rosa después de que Jota Peleteiro, del que se separó el pasado mes de noviembre, haya arremetido contra ella en sus redes sociales destapando la posible relación que la madre de sus hijos podría mantener con el modelo y empresario Pablo Marqués: "¿Cómo era la frase? ¿El tiempo pone todo en su lugar, Jessica Bueno? Pues sí, la verdad que sí. Como tiene el ojo 'el Divildos', no falla. Ahora me va a tocar mantener a dos palanquines" escribía el exfutbolista, acompañando este demoledor ataque de una imagen de la sevillana con el que sería su nueva ilusión en un restaurante.

Jota Peleteiro publica una foto de Jessica Bueno comiendo con otro hombre | Instagram (kingjota23)

Una publicación que horas después, no sabemos si arrepentido, eliminaba de sus historias de Instagram y sobre la que ahora se ha pronunciado Irene Rosales, mujer del padre del hijo mayor de Jessica, Kiko Rivera. Sorprendida y reconociendo "no saber nada" de la polémica, la sevillana ha querido marcar distancias con Jota Peleteiro: "No puedo decirte nada porque no es nada que me incumba".

Reconociendo a los micrófonos de Europa Press que su "contacto" con la modelo se limita a las cosas relacionadas con el pequeño Francisco, de 10 años, "no tengo por qué saber más de su vida" ha asegurado Irene. Pero, a pesar de su gran discreción, sí "cree que Jessica está muy feliz". "Que vaya todo muy bien y si ella está feliz, pues todos estamos muy bien. No sé más" ha afirmado, dejando en el aire si Kiko se ha puesto en contacto con su expareja para saber cómo se ha tomado el demoledor dardo de Peleteiro, sobre el que Jessica guarda silencio por el momento.