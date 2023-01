La foto de Dabiz Muñoz dándole un beso a Cristina Pedroche en su tripita de embarazada: "Lo mejor está por llegar"

Día marcado en rojo en el calendario de Cristina Pedroche, y es que, este domingo 15 de enero, Dabiz Muñoz ha cumplido un año más. Una fecha de lo más señalada por la que la presentadora no ha querido que su muro en redes no contara con la especial felicitación que le ha dedicado en su 43 cumpleaños.

"Feliz cumpleaños, marido. Mi equipo, mi compañero, mi amor, mi confidente, mi amigo, mi amante, mi vida...", ha comenzado escribiendo junto a una tierna foto tomada en las Campanadas de Antena 3 en la que el chef aparece dándole un beso en su incipiente barriguita de embarazada.

"Te deseo lo mejor en tu día y en todos los que vienen" puesto que "ahora sí que sí, ¡lo mejor está por llegar!", ha expresado en referencia al "bebé que se está cocinando a fuego lento" y que este 2023 colmará sus vidas de felicidad, añadiendo como colofón final al bonito texto un sincero "te amamos".

La pareja dará la bienvenida a su primer hijo en unos meses, tal y como ambos anunciaron el pasado 30 de diciembre cuando todos pensábamos que el cocinero publicaría su famoso y mítico posado con el vestido que la joven lució en las anteriores Campanadas.

Una emocionante noticia que, tristemente, ambos no pudieron elegir "ni cuándo ni cómo" anunciarla puesto que apenas dos días antes la revista Lecturas destapó en exclusiva que se convertirían en padres por primera vez, razón por la que el matrimonio no tuvo más remedio que confirmarlo en un momento en el que todavía algunos familiares y amigos no sabían nada y en el que aún "no era seguro decirlo".