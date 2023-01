Cristina Pedroche muestra cómo no puede "probar algunas cosas" durante su embarazo

Una semana después de las históricas Campanadas donde Cristina Pedroche volvió a reinar por segundo año consecutivo, la presentadora y Dabiz Muñoz retomaban sus compromisos profesionales y volvían al trabajo este lunes 9 de enero.

Una vuelta a la rutina en la que no faltó la parada obligatoria a StreetXO, donde tanto la colaboradora de 'Zapeando' como el chef se embelesaron con las pruebas de los especiales manjares del local con los que deleitar el paladar de los comensales.

Sin embargo, esta visita no ha sido como las anteriores puesto que, tal y como la madrileña ha explicado en sus redes, no ha podido degustar ciertos platos: "Venir a @streetxo a las pruebas y no poder probar algunas cosas", ha escrito junto al selfie donde ha adjuntado una foto en la que podemos ver las limitaciones de alimentos que no puede ingerir durante el embarazo por riesgo de, por ejemplo, listeriosis.

Cristina Pedroche en StreetXO | Instagram (cristipedroche)

Platos que no podrá probar hasta que dé a luz a su hijo, al que cariñosamente sus papás llaman BebéXO, del que, por el momento, desconocemos el sexo y el nombre. Una buena nueva que Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz anunciaron el día 30 de diciembre cuando todos pensábamos que el cocinero publicaría su famoso y ya mítico posado con el vestido que la influencer llevó en las Campanadas de Antena 3 del año anterior.

Una publicación donde ambos, apenados por no haber sido ellos quienes dieran la noticia de su embarazo, dejaron constancia de la inmensa emoción que sienten por esta nueva etapa: "No conocemos mayor felicidad que la que nos da este bebé que se está cocinando a fuego lento para ser nuestro mejor guiso", se podía leer en el post.